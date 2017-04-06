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    Ильин: «Начинаю задумываться об «Урале» в Лиге Европы»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин заявил, что задумывается о выступлении екатеринбургского клуба в Лиге Европы.

    Напомним, сегодня «шмели» в рамках 1/2 финала Кубка России обыграли «Рубин» (2:1) и вышли в финал турнира. В данной встрече 24-летний россиянин отметился одним из забитых мячей.

    – Начинаешь задумываться о Лиге Европы?

    – Да, начинаю задумываться. Почему и нет? Впереди еще один шаг.

    – Для «Урала» сейчас важнее выиграть Кубок России или удачно выступить в чемпионате?

    – Я бы не стал что-то выделять. Все матчи важны. Сейчас главное хорошо восстановиться и готовиться к игре с «Оренбургом». Игра уже через четыре дня.

    Источник: ФК «Урал»

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    06.04.2017 23:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 апреля 2017, 10:21

      Ну тут одно из чудес должно произойти. Либо Локомотив проиграет, либо пропадет в ЛЕ через чемпионат

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > bset 7 апреля 2017, 13:06

      сольют паровозам как уфа,печалька

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2017, 02:56

      "Урал-то" может и окажется в ЛЕ (чем черт не шутит), а вот тебя скорее всего летом сосватают в какой-нибудь так называемый топ-клуб, где после яркой вспышки в нынешнем клубе прочно осядешь на лавку

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > арейская 7 апреля 2017, 07:56

      Да-да! Вот такого развития событий не хотелось бы.

      1
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 7 апреля 2017, 00:53

      Ай да Урал!

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