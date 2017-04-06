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Ильин: «Начинаю задумываться об «Урале» в Лиге Европы»

6 апреля 2017, 23:53
5

Нападающий «Урала» Владимир Ильин заявил, что задумывается о выступлении екатеринбургского клуба в Лиге Европы.

Напомним, сегодня «шмели» в рамках 1/2 финала Кубка России обыграли «Рубин» (2:1) и вышли в финал турнира. В данной встрече 24-летний россиянин отметился одним из забитых мячей.

– Начинаешь задумываться о Лиге Европы?

– Да, начинаю задумываться. Почему и нет? Впереди еще один шаг.

– Для «Урала» сейчас важнее выиграть Кубок России или удачно выступить в чемпионате?

– Я бы не стал что-то выделять. Все матчи важны. Сейчас главное хорошо восстановиться и готовиться к игре с «Оренбургом». Игра уже через четыре дня.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Урал Ильин Владимир
Комментарии (5)
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EvgenyP
1491515627
Ай да Урал!
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арейская
1491522960
"Урал-то" может и окажется в ЛЕ (чем черт не шутит), а вот тебя скорее всего летом сосватают в какой-нибудь так называемый топ-клуб, где после яркой вспышки в нынешнем клубе прочно осядешь на лавку
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bset
1491549716
Ну тут одно из чудес должно произойти. Либо Локомотив проиграет, либо пропадет в ЛЕ через чемпионат
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