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  • Цаллагов хочет закрепиться в основном составе «Зенита» и выступить со сборной России на ЧМ-2018

Цаллагов хочет закрепиться в основном составе «Зенита» и выступить со сборной России на ЧМ-2018

6 апреля 2017, 22:26
1

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов заявил, что его главными целями являются закрепление в основном составе петербургского клуба и поездка на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

Напомним, Цаллагов стал игроком сине-бело-голубых этой зимой. В нынешнем сезоне экс-футболист «Крыльев Советов» в общей сложности провел в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

– Какая ваша главная цель прямо сейчас?

– На данный момент хочется закрепиться в основе «Зенита», а потом выступить на чемпионате мира в составе сборной.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Цаллагов Ибрагим
Комментарии (1)
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Bivaliy67
1491514365
Ну и правильно, что ещё нужно для карьеры начинающего игрока! Успехов тебе!
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