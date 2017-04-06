Цаллагов хочет закрепиться в основном составе «Зенита» и выступить со сборной России на ЧМ-2018

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов заявил, что его главными целями являются закрепление в основном составе петербургского клуба и поездка на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

Напомним, Цаллагов стал игроком сине-бело-голубых этой зимой. В нынешнем сезоне экс-футболист «Крыльев Советов» в общей сложности провел в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

– Какая ваша главная цель прямо сейчас?

– На данный момент хочется закрепиться в основе «Зенита», а потом выступить на чемпионате мира в составе сборной.