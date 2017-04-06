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    Цаллагов хочет закрепиться в основном составе «Зенита» и выступить со сборной России на ЧМ-2018

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов заявил, что его главными целями являются закрепление в основном составе петербургского клуба и поездка на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

    Напомним, Цаллагов стал игроком сине-бело-голубых этой зимой. В нынешнем сезоне экс-футболист «Крыльев Советов» в общей сложности провел в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    – Какая ваша главная цель прямо сейчас?

    – На данный момент хочется закрепиться в основе «Зенита», а потом выступить на чемпионате мира в составе сборной.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.04.2017 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 апреля 2017, 00:32

      Ну и правильно, что ещё нужно для карьеры начинающего игрока! Успехов тебе!

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