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  • Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал турнира

Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал турнира

6 апреля 2017, 18:52
32

В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» на своем поле одержал победу над «Рубином» – 2:1. Автором решающего гола в составе хозяев стал Александр Новиков.

Таким образом, «Урал» вышел в финал турнира, где встретится с «Локомотивом». Финальная встреча Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

Кубок России. 1/2 финала

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ильин, 13; 1:1 – Жонатас, 31; 2:1 – Новиков, 58.

Календарь Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Урал Рубин
Комментарии (32)
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Alek7183
1491494122
УРААААА Урал!
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acer2003
1491494280
Урал- Локомотив , достойный финал !!! Ждём !
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RedGreenHooligan
1491494325
ахахахахаха поржал... за то мне тут с кровью из носу доказывали, что Рубину будет легче выиграть кубок чем Локо...
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семёнычев
1491494665
Повторяю и не устану повторять- Пока татары на коленках не вымолят прощение за свою хамскую выходку у туркмена, Аллах не снимет проклятие с Рубина!!! Хоть сто тысяч миллионов у НКНХ вытрясите)))
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за ЦСКА с 1980г
1491494974
мои искренние поздравления Уралу! Впереди финал! Удачи Уралу!
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Igor Belousov
1491495098
молодцы давай кубок
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DRostov
1491496701
Недостойное соревнование для кубка России. Урал красавцы прошли Рубин да. Но почему они играли дома а рубин в гостях ? Мутко что это такое а ? игралиб в сочи на равных условиях . Одним словом гандон еще хотят сократить количество команд да сделали бы по одной игре в чемпионате кто то дома кто то в гостях а то футболисты устали так много игр.
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Эд1970
1491497536
Рубин вложил в трансфер большие бабки а выхлопа кот наплакал
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майкл
1491497607
Урал молодцы а татарву нах разгонять надо зб уже невозможно уже на это смотреть
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VVM1964
1491504417
НАДЕЮСЬ КУБОК ВОЗЬМЕТ ЛОКОМОТИВ . ЕСЛИ АРИ ПЕРЕЙДЕТ И ЕЩЕ КЕМ НИБУДЬ УСИЛЯТСЯ ЛОКО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ В ЛЕ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ УРАЛА .
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