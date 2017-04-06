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    Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал турнира

    В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» на своем поле одержал победу над «Рубином» – 2:1. Автором решающего гола в составе хозяев стал Александр Новиков.

    Таким образом, «Урал» вышел в финал турнира, где встретится с «Локомотивом». Финальная встреча Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

    Кубок России. 1/2 финала

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ильин, 13; 1:1 – Жонатас, 31; 2:1 – Новиков, 58.

    Календарь Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 18:52
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 апреля 2017, 21:10

      Почему Рубин унылый? Может денюжки хранили в Татагропромбанке...

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 6 апреля 2017, 20:35

      Урал в последнее время как не посмотришь -все матчи на тотал больше играет))

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 6 апреля 2017, 20:12

      Удивили и порадовали

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 апреля 2017, 19:58

      Просто рад за Урал............по какой то причине этот клуб не обосновано с моей точки зрения пытались облить грязью якобы за договорники.......МОЛОДЦЫ , МУЖИКИ ........Кубок должен быть у вас.....

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > ВЛАДИВОСТОК 6 апреля 2017, 20:09

      Насчет договорняков нет дыма без огня,хотя утверждать ничего не буду,странный был матч Арсенал-Урал

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Эд1970 6 апреля 2017, 20:15

      Как играют в России , то можно каждый матч назвать договарником.........а дым в России всегда ещё с времён Петра Первого.........когда что то делают то дым и идёт.........

      1
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      Рейтинг: +47

      майкл 6 апреля 2017, 19:53

      Урал молодцы а татарву нах разгонять надо зб уже невозможно уже на это смотреть

      6
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 6 апреля 2017, 19:52

      Рубин вложил в трансфер большие бабки а выхлопа кот наплакал

      4
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 6 апреля 2017, 19:52

      Молотцы красавцы

      1
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      Рейтинг: +36

      DRostov 6 апреля 2017, 19:38

      Недостойное соревнование для кубка России. Урал красавцы прошли Рубин да. Но почему они играли дома а рубин в гостях ? Мутко что это такое а ? игралиб в сочи на равных условиях . Одним словом гандон еще хотят сократить количество команд да сделали бы по одной игре в чемпионате кто то дома кто то в гостях а то футболисты устали так много игр.

      -2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 6 апреля 2017, 19:22

      Мне как болельщику Локо живущему в Москве, но родом с Урала за кого болеть то епта?)))

      1
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      Рейтинг: +36

      DRostov > srg38 6 апреля 2017, 19:35

      имя сестра имя

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > srg38 6 апреля 2017, 20:05

      Вот ты попал брат.............да как сердце скажет так и болей.........я думаю на тебя никто не обидеться , ты честно написал свою проблему

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > 3a zenit 6 апреля 2017, 22:04

      нене, на такой глупый поступок я не готов))

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 6 апреля 2017, 19:13

      Урал молодцы )) Рубину не везет в этом сезоне

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > maksspartak 6 апреля 2017, 19:18

      при чем везение играть надо -это не лотрея

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      Рейтинг: +315

      maksspartak > ijgjr 6 апреля 2017, 19:19

      да они вроде пытаются )) ну чуток рубину не хватило фарта

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > maksspartak 6 апреля 2017, 20:04

      Фарт тут не причём, просто Гарсия в России потерялся!

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