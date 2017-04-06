Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал турнира

В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» на своем поле одержал победу над «Рубином» – 2:1. Автором решающего гола в составе хозяев стал Александр Новиков.

Таким образом, «Урал» вышел в финал турнира, где встретится с «Локомотивом». Финальная встреча Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

Кубок России. 1/2 финала

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ильин, 13; 1:1 – Жонатас, 31; 2:1 – Новиков, 58.

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