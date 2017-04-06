Коман входит в планы «Арсенала»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман входит в трансферные планы «Арсенала», сообщает Telefoot. Все права на него принадлежат «Ювентусу», а в Германии он выступает на правах аренды. При этом у мюнхенцев есть приоритетное право выкупа 20-летнего француза. Лондонцы уже сделали запрос относительно возможной покупки футболиста на тот случай, если Коман откажется оставаться в «Баварии».

В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил два гола. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до середины 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Челси».