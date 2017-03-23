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    Коман заинтересовал «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» проявляет интерес к форварду «Баварии» Кингсли Коману, сообщает Le10Sport. Напомним, французский футболист работал под руководством Хосепа Гвардиолы в мюнхенском клубе.

    Англичане уже выходили на контакт с представителями игрока. В ближайшее время переговоры могут перейти в официальное русло. Известно, что в Мюнхене заинтересованы в сохранении талантливого нападающего, права на которого принадлежат «Ювентусу».

    Стоит отметить, что срок арендного соглашения Комана с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. В нем есть пункт, согласно которому немцы могут выкупить трансфер за 21 миллион евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2017, 12:18

      Хороший игрок. Ему бы в Юве вернуться в идеале.

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