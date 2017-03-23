Коман заинтересовал «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к форварду «Баварии» Кингсли Коману, сообщает Le10Sport. Напомним, французский футболист работал под руководством Хосепа Гвардиолы в мюнхенском клубе.

Англичане уже выходили на контакт с представителями игрока. В ближайшее время переговоры могут перейти в официальное русло. Известно, что в Мюнхене заинтересованы в сохранении талантливого нападающего, права на которого принадлежат «Ювентусу».

Стоит отметить, что срок арендного соглашения Комана с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. В нем есть пункт, согласно которому немцы могут выкупить трансфер за 21 миллион евро.