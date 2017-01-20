Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Баварии» рассматривают возможность выкупа трансфера Комана

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что в клубе рассматривают вариант с выкупом трансфера Кингсли Комана, права на которого принадлежат «Ювентусу».

    «На данный момент «Бавария» больше склоняется к тому, чтобы выкупить Комана у «Ювентуса». Но нам потребуется некоторое время, чтобы взвесить все плюсы и минусы.

    Мы знаем в его способности, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. И не стоит забывать о травмах», – приводит слова Румменигге издание Sport Bild.

    В текущем сезоне Коман сыграл в девяти матчах «Баварии» во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 января 2017, 08:33

      Утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 января 2017, 10:07

      Сраные желтушники...вы сами неделю назад писали что его уже выкупили за 20 с копейками млн....вы писец....сами забываете что строчите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2017, 09:39

      На мой взгляд, торопиться не стоит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > zatonn 20 января 2017, 20:47

      вот хз насчет него...по мне он куда хуже играет, чем в прошлом сезоне

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11