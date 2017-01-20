В «Баварии» рассматривают возможность выкупа трансфера Комана

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что в клубе рассматривают вариант с выкупом трансфера Кингсли Комана, права на которого принадлежат «Ювентусу».

«На данный момент «Бавария» больше склоняется к тому, чтобы выкупить Комана у «Ювентуса». Но нам потребуется некоторое время, чтобы взвесить все плюсы и минусы.

Мы знаем в его способности, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. И не стоит забывать о травмах», – приводит слова Румменигге издание Sport Bild.

В текущем сезоне Коман сыграл в девяти матчах «Баварии» во всех турнирах.