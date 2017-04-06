Зидан: «Реакция Хамеса на замену? Ничего необычного»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил растущее мастерство своих футболистов после матча с «Леганесом», а также прокомментировал бурную реакцию на свою замену Хамеса Родригеса.

«Асенсио? Он провел отличный матч, мы знаем, на что он способен. С такими игроками мне становится все сложнее определять состав, так как все они показывают достойную игру, но это также плюс, потому что для успешного завершения сезона нам понадобятся все футболисты. Я считаю, что ротация – это нормальное явление. Все показывают хорошую игру, поэтому я могу производить большие изменения в составе. Доволен, что у меня такой хороший подбор игроков.

Я пока еще не поговорил с Хамесом, но понимаю его. Никто не хочет быть заменен, все хотят доиграть матч до конца. Он провел хороший матч, я доволен. В его поведении после замены нет ничего необычного», – сказал Зидан.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал» закончился со счетом 2:4.