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    Зидан: «Реакция Хамеса на замену? Ничего необычного»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил растущее мастерство своих футболистов после матча с «Леганесом», а также прокомментировал бурную реакцию на свою замену Хамеса Родригеса.

    «Асенсио? Он провел отличный матч, мы знаем, на что он способен. С такими игроками мне становится все сложнее определять состав, так как все они показывают достойную игру, но это также плюс, потому что для успешного завершения сезона нам понадобятся все футболисты. Я считаю, что ротация – это нормальное явление. Все показывают хорошую игру, поэтому я могу производить большие изменения в составе. Доволен, что у меня такой хороший подбор игроков.

    Я пока еще не поговорил с Хамесом, но понимаю его. Никто не хочет быть заменен, все хотят доиграть матч до конца. Он провел хороший матч, я доволен. В его поведении после замены нет ничего необычного», – сказал Зидан.

    Матч 30-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал» закончился со счетом 2:4.

    Источник: Football Espana

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    06.04.2017 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 6 апреля 2017, 19:02

      Молодец Зизу! Держится выше необдуманных выходок своих подопечных...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 6 апреля 2017, 10:53

      Таких случаев десятки, как и драк между одноклубниками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 апреля 2017, 10:40

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 6 апреля 2017, 10:29

      Летом в другой клуб 100 %

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 6 апреля 2017, 10:07

      Хамес бревно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 апреля 2017, 09:43

      Не понимаю игроков, которые жалуются на замену!) Тренер решает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Dimon013 6 апреля 2017, 09:52

      Ну вот как раз Хамеса можно понять. Играет он лучше чем многие (тот же Иско) и доказывает каждым выходом, но потом почему-то продолжает сидеть в запасе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 6 апреля 2017, 09:17

      Зидан выполняет свою работу. Ему виднее, что ему делать.

      2
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