Семин: «В матче с «Уфой» было единство, была борьба. Благодаря этому мы добились победы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Кубка России.

«Нужно поздравить всех болельщиков и игроков с тем, что мы будем играть в финале. С «Уфой» были сложные два матча. «Уфа» сейчас в хорошем состоянии, отлично играет в обороне. Хорошо, что было единство, была борьба, благодаря чему мы добились победы. За результат я доволен, игроками – тоже», — сказал специалист.

Второй финалист турнира определится завтра: в 17:00 по московскому времени «Урал» примет «Рубин».