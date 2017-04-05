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    Семин: «В матче с «Уфой» было единство, была борьба. Благодаря этому мы добились победы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Кубка России.

    «Нужно поздравить всех болельщиков и игроков с тем, что мы будем играть в финале. С «Уфой» были сложные два матча. «Уфа» сейчас в хорошем состоянии, отлично играет в обороне. Хорошо, что было единство, была борьба, благодаря чему мы добились победы. За результат я доволен, игроками – тоже», — сказал специалист.

    Второй финалист турнира определится завтра: в 17:00 по московскому времени «Урал» примет «Рубин».

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2017 22:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -90

      Raider26 6 апреля 2017, 13:03

      Шпалыч, давай! Кубок нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 6 апреля 2017, 11:11

      С Победой!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 апреля 2017, 09:23

      Паровозы, с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 апреля 2017, 08:22

      То что они пишут явно не читают!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 апреля 2017, 08:14

      Финааааал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 6 апреля 2017, 07:19

      отлично.ещё угля в топку и кубок впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 6 апреля 2017, 06:53

      Давай Локо, еще шаг

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 6 апреля 2017, 06:17

      С Победой!

      0
      Ответить
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