Яковлев: «Эмери – фанатик! За футбол он мог жизнь отдать»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев, ныне защищающий цвета «Анжи», рассказал об испанском тренере Унаи Эмери, который возглавлял московский клуб с июня по ноябрь 2012 года.

Яковлев принадлежал красно-белым с 2009 по 2016 год. Минувшим летом нападающий стал игроком «Анжи», в составе которого провел в РФПЛ пять матчей и не отметился результативными действиями.

– Унаи Эмери – странный специалист?

– Сильный. Фанатик! Все знали, что за футбол он мог жизнь отдать. И тренировочный процесс у него был отличный. Очень много нового. Реально можно было прибавлять, прогрессировать. Но, возможно, испанца подвела разница в менталитете.