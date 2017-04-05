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    Яковлев: «Эмери – фанатик! За футбол он мог жизнь отдать»

    Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев, ныне защищающий цвета «Анжи», рассказал об испанском тренере Унаи Эмери, который возглавлял московский клуб с июня по ноябрь 2012 года.

    Яковлев принадлежал красно-белым с 2009 по 2016 год. Минувшим летом нападающий стал игроком «Анжи», в составе которого провел в РФПЛ пять матчей и не отметился результативными действиями.

    – Унаи Эмери – странный специалист?

    – Сильный. Фанатик! Все знали, что за футбол он мог жизнь отдать. И тренировочный процесс у него был отличный. Очень много нового. Реально можно было прибавлять, прогрессировать. Но, возможно, испанца подвела разница в менталитете.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.04.2017 19:12
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