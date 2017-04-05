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  • Уткин: «Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят»

Уткин: «Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят»

5 апреля 2017, 18:15
57

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о словах нападающего«Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, форвард ответил на критику в свой адрес, заявив, что многие в нашей стране смотрят футбол с огромным пузом и кривыми ногами.

«Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Что говорить? Умная голова дураку досталась», – сказал Уткин.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 18 матчей и девять забитых голов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (57)
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Garrincha58
1491405744
какая умная бабушка досталась Уткину
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Zenit-84
1491405887
Рецидив опять у Васи, ждем извинения...
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Taps
1491405907
Гнилая жирная утка, заглохни ...
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SeniorMoroz91
1491407343
Говорящее наглое полено
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1491407607
Уткин: "Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку" и ещё приговаривала:" Смотри в зеркало почаще,Вася"
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Kollljan
1491408653
Раздражение Уткина объяснимо. Это потому что у самого Уткина брюхо необъятное.
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Джек Харпер
1491412973
Правильно Уткин говорит - фуболлеры живут не хило за счет тех кто смотрит футбол... и не надо плеваться в тех кто тебе платит
Ответить
Axe111
1491413284
Уткин молодец, топи этих пи****сов
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Мары
1491415601
А вот это действительно смешно и главное Правда !
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RedWhiteFans2
1491416319
Красавец Утя!!! Бабушке респект.
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