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    Уткин: «Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят»

    Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о словах нападающего«Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, форвард ответил на критику в свой адрес, заявив, что многие в нашей стране смотрят футбол с огромным пузом и кривыми ногами.

    «Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Что говорить? Умная голова дураку досталась», – сказал Уткин.

    В текущем сезоне на счету Дзюбы 18 матчей и девять забитых голов.

    Источник: Спорт FM

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    05.04.2017 18:15
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    Комментарии48
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 апреля 2017, 16:21

      Я думаю бабушка внука прежде всего имела в виду.

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 6 апреля 2017, 14:00

      Аршавин, когда он сказал правду про болел.... Что с ним сделали. А? Этот Дзюба ему в подметки не годится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 апреля 2017, 21:18

      Красавец Утя!!! Бабушке респект.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 21:06

      А вот это действительно смешно и главное Правда !

      -2
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 5 апреля 2017, 22:08

      И я "дебил" с (вообще то правильно писать ИЗ) 90-х, а ты умниник из каких?

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Мары 5 апреля 2017, 23:51

      Ты не прав. Дзюба забивает.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Sergey Z 6 апреля 2017, 03:10

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      А мне насрать с каких ты годов.Уёбков и на расстоянии видно.
      А теперь вставай в очередь соплежуй.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Zeff 6 апреля 2017, 03:13

      Забивает и я заметь не спорю.
      Другой вопрос как забивает и что после этого говорит.
      Согласись, чтоб если б просто молчал, то получал порцию презрения только от спартачей.А теперь получает тоже самое уже практически ото всех.
      Догадайся, кто в этом виноват ?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Мары 6 апреля 2017, 03:39

      Да ладно, ты такой умный. Просвети!

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Zeff 6 апреля 2017, 13:18

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      Дурака учить, только портить.
      Зачем тебе это ?

      -6
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Ardenn 6 апреля 2017, 13:21

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      Денисий, а здесь только я недоволен Дзюбой или ты в глазки долбишься ?
      А может ты живёшь по принципу :Чукча не читатель,чукча писатель ?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 6 апреля 2017, 20:35

      Вот тут ты прав! Даунское ЕГЭ я не сдавал, не поверишь, но нам не давали выбрать правильный ответ, мы его сами искали )))

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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 6 апреля 2017, 20:58

      Дам я те один совет на будущее, если у тя есть что возразить, возражай, но ни когда не переходи на личности, тем более вот так, человек написал свое мнение, и ты орешь, что он дурак, но не пытаешься да же объяснить свои слова, нас с 90-х (здесь правильно "с", а не "из"), улица учила за "базар отвечать", если не можешь то в рыло, вы воспитывались неадекватно, по западным уже правилам, но это не значит, что мы из 90-х закроем на это глаза...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Sergey Z 6 апреля 2017, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красавец.
      Иди в жопу долбись, петушок.

      -6
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      Мары > Sergey Z 6 апреля 2017, 21:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чмо, голос !!!

      -5
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      Мары > Sergey Z 6 апреля 2017, 21:53

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      Ты сколько выпил дебил ?
      Я с тя усыхаю мурло.
      А ну ка снова. Голос !!!

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      Мары > Sergey Z 6 апреля 2017, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну ты ж ответил.
      Команды хорошо выполняешь.

      -4
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      Мары > Sergey Z 6 апреля 2017, 22:18

      Ну вот рискнул вафлёр.
      Дальше что будешь делать ?
      Вялого моего ушками своими ласкать ?
      Давай начинай.Я приготовился.

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 6 апреля 2017, 22:20

      Мальчик, откуда такие выражения? С паблика для пацанов? Я ни за кого не заступался, ты херню тут гонишь, неадекват! Те говорят на личности тока дебилы, которым не чего возразить переходят, они понимают, что чел правду говорит, но возразить не чего! Да и терки в инете тока малолетки устраивают, ты все ниже и ниже в моих глазах )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 6 апреля 2017, 22:21

      А минусы тя очень задели )))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ufos73 6 апреля 2017, 22:51

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      Макс, похоже этот чел либо ужрался, либо плотно на кислоте сидит.
      У меня друзья говорят не корми троля в таких случаях, а я себя повёл не хорошо, связавшись с этим укурком.Моё предложение больше ему не отвечать.Пусть трезвеет.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 6 апреля 2017, 23:05

      Ну пока в Москве сидишь можно, что угодно сказать конечно )) будешь в Ульяновске пиши

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Мары 6 апреля 2017, 23:07

      Да ты прав в ЧС его ))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ufos73 6 апреля 2017, 23:22

      Согласен.
      Пусть там сидит сердешный.

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Мары 7 апреля 2017, 07:50

      Сам дурак!

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Zeff 7 апреля 2017, 10:06

      Ну вот и поговорили.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Sergey Z 7 апреля 2017, 20:39

      Типа Геращенко ?
      По Ай Пи вычисляешь ?
      Просто феерический идиот.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 5 апреля 2017, 21:01

      ахахах ну выдал =)) и смешно и правда=)

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 апреля 2017, 20:55

      Всё по чесноку!

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 апреля 2017, 20:54

      бабка про внучка своего жирного наверное говорила...

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 апреля 2017, 20:36

      Уткину.
      Вы достойны друг друга.
      И к бабке не ходи))))))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 апреля 2017, 20:35

      Отчасти правильно. На самом деле наши футболеры жируют не только за счет болельщиков, а на деньги госкорпораций, считай за счет всех граждан страны

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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 5 апреля 2017, 20:34

      Он же только недавно извинялся. Опять за старое..

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