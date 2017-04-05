Кавазашвили: «Президент Республики Дагестан назвал меня легендарным футболистом»

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о работе в клубе и о сотрудничестве с главным тренером команды Александром Григоряном.

«Я был представлен президенту Республики Дагестан господину Рамазану Абдулатипову. Он назвал меня легендарным футболистом. Сказал, что им повезло, что такой легендарный человек стал председателем совета директоров. Это было приятно слышать. Мне очень радостно, что меня приняли так здорово в Махачкале.

С меня сняли абсолютно все финансовые вопросы. Ими будет заниматься президент футбольного клуба Осман Кадиев. Займусь вопросами по развитию футбольного клуба в плане повышения качества игры, имиджа клуба и академии футбола Дагестана. Также у меня будет тесный контакт с главным тренером команды Александром Григоряном. Могу высказать ему свои положения по мастерству подготовки и тренировкам. Возможно, буду давать ему какие-то полезные советы. Если смогу, то буду оказывать поддержку, выезжая на игры. Буду присутствовать с командой вместе. Перед «Анжи» стоит задача – остаться в Премьер-лиге, а там дальше посмотрим», – заявил функционер.

«Анжи» на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.