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  • Яковлев: «Полстраны болеет за «Спартак». Никто другой так не заслуживает чемпионства»

Яковлев: «Полстраны болеет за «Спартак». Никто другой так не заслуживает чемпионства»

4 апреля 2017, 22:19
22

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился мнением о «Спартаке», воспитанником которого он является. По словам футболиста, красно-белые заслужили чемпионства в текущем сезоне.

– Вы же еще одну или две тренировки с Каррерой успели провести.

– Да. Очень много тактики. Все продуманно до мозга костей. Наверное, типичный итальянец – поставил игру в обороне, сплотил команду. И вот результат.

– Верите, что «Спартак» может стать чемпионами?

– Конечно. Хотя в прошлые сезоны уже были неплохие заходы, но весной каждый раз что-то ломалось, рушился баланс. Сейчас к такому предпосылок нет. Думаю, каждый из ребят в «Спартаке» понимает, что такой шанс упускать нельзя. И болельщики ждут этого уже очень давно! Полстраны болеет за команду. И никто другой этого не заслуживает так, как они. Надеюсь, ребята соберутся и выиграют это долгожданное золото для «Спартака» и болельщиков.

Яковлев выступал за «Спартак» с 2009 по 2016 год. На его счету 76 матчей и 10 голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Яковлев Павел Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Axe111
1491335188
Какие нах пол страны? ?????!!!!!! Если только Кения, Гондурас, Афганистан
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oyabun
1491336338
Насчет "..поставил игру в обороне" пока неувязочка выходит. За 4 игры второй половины сезона 5 голов уже пропустили. По сравнению с первой половиной тенденция охеренно негативная. Оборона на данный момент в Спартаке объективно полный швах.
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mihail200606
1491336620
Откуда эти штампы взялись -"н ародная команда", " полстраны за Спартак"... Сами выдумали.. Никто никогда не узнает точно сколько у кого болельщиков.. Невозможно посчитать
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Дмитрий(кб)
1491340798
Молодец Паша.
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Dominator777
1491342245
Согласно регламента РФПЛ чемпионом становится та команда, которая больше очков наберет, а не та команда, у которой больше болельщиков.
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meiram
1491342631
Удачи "Спартаку"!
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APchelov
1491342865
Это из разряда - Кто "ЗА"? Кто "ПРОТИВ?" В числе тех, кто "за" - Матч ТВ со всем своим ресурсом в полном составе.
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Клим Чугункин.
1491346317
Не может пол страны болеть за команду созданную уголовником мародёром Н.Старостиным и его братьями.
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Мары
1491360053
Рано ещё о чемпионстве заикаться.Надо Зенит с ЦСКА пройти.Тогда уже можно медали сразу на шею вешать.
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Микояновский мясокомбинат
1491381704
Прогиб и зализ Яковлева засчитаны..Поставлен в очередь на возврат в славный свиноклупп..
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