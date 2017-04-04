Яковлев: «Полстраны болеет за «Спартак». Никто другой так не заслуживает чемпионства»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился мнением о «Спартаке», воспитанником которого он является. По словам футболиста, красно-белые заслужили чемпионства в текущем сезоне.

– Вы же еще одну или две тренировки с Каррерой успели провести.

– Да. Очень много тактики. Все продуманно до мозга костей. Наверное, типичный итальянец – поставил игру в обороне, сплотил команду. И вот результат.

– Верите, что «Спартак» может стать чемпионами?

– Конечно. Хотя в прошлые сезоны уже были неплохие заходы, но весной каждый раз что-то ломалось, рушился баланс. Сейчас к такому предпосылок нет. Думаю, каждый из ребят в «Спартаке» понимает, что такой шанс упускать нельзя. И болельщики ждут этого уже очень давно! Полстраны болеет за команду. И никто другой этого не заслуживает так, как они. Надеюсь, ребята соберутся и выиграют это долгожданное золото для «Спартака» и болельщиков.

Яковлев выступал за «Спартак» с 2009 по 2016 год. На его счету 76 матчей и 10 голов.