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    Яковлев: «Полстраны болеет за «Спартак». Никто другой так не заслуживает чемпионства»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился мнением о «Спартаке», воспитанником которого он является. По словам футболиста, красно-белые заслужили чемпионства в текущем сезоне.

    – Вы же еще одну или две тренировки с Каррерой успели провести.

    – Да. Очень много тактики. Все продуманно до мозга костей. Наверное, типичный итальянец – поставил игру в обороне, сплотил команду. И вот результат.

    – Верите, что «Спартак» может стать чемпионами?

    – Конечно. Хотя в прошлые сезоны уже были неплохие заходы, но весной каждый раз что-то ломалось, рушился баланс. Сейчас к такому предпосылок нет. Думаю, каждый из ребят в «Спартаке» понимает, что такой шанс упускать нельзя. И болельщики ждут этого уже очень давно! Полстраны болеет за команду. И никто другой этого не заслуживает так, как они. Надеюсь, ребята соберутся и выиграют это долгожданное золото для «Спартака» и болельщиков.

    Яковлев выступал за «Спартак» с 2009 по 2016 год. На его счету 76 матчей и 10 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.04.2017 22:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 5 апреля 2017, 11:41

      Прогиб и зализ Яковлева засчитаны..Поставлен в очередь на возврат в славный свиноклупп..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      MGG 5 апреля 2017, 08:32

      Нормальное рассуждения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2017, 08:28

      П. Яковлева наверно выгоняют из Анжи и он надеется на возвращение в Спартак,
      раз так расхваливает Карреру. По количеству болельщиков чемпионом не
      становятся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 05:40

      Рано ещё о чемпионстве заикаться.Надо Зенит с ЦСКА пройти.Тогда уже можно медали сразу на шею вешать.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > VVM1964 6 апреля 2017, 18:26

      А на хер ?*
      Вопрос на сколько очков мы будем обходить конкурентов.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 апреля 2017, 04:31

      даже экс спартаковец признал, что спартак самая популярная команда,но 3 тысячи коней и 5 тыщ бомжей считают что они самые популярные)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > lra 5 апреля 2017, 11:23

      я смотрю культуро-голубые за бомжатню топят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 5 апреля 2017, 03:30

      Ну тогда стыдно за тот народ, с такой то НАРОДНОЙ командой. Достаточно вспомнить выступления в еврокубках. Одни рейтинг преумножали, а народная позорилась

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 апреля 2017, 01:51

      Не может пол страны болеть за команду созданную уголовником мародёром Н.Старостиным и его братьями.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 апреля 2017, 00:54

      Это из разряда - Кто "ЗА"? Кто "ПРОТИВ?" В числе тех, кто "за" - Матч ТВ со всем своим ресурсом в полном составе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 5 апреля 2017, 00:50

      Удачи "Спартаку"!

      -2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 5 апреля 2017, 00:44

      Согласно регламента РФПЛ чемпионом становится та команда, которая больше очков наберет, а не та команда, у которой больше болельщиков.

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