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  • Сенников: «Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака»

Сенников: «Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака»

4 апреля 2017, 19:10
5

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

«Могу похвалить «Оренбург». Спартаковские игроки летали по сборным, и «Оренбург» хорошо подготовился к этому матчу, воспользовавшись паузой на матчи национальных команд. В какой-то момент мне показалось, что «Спартак» дрогнет и «Оренбург» забьет. Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака», – сказал Сенников.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» – 14-й.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Сенников Дмитрий
Комментарии (5)
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Диктор
1491323620
Ты кто? Еще один эксперт что ли ? Почему все бывшие какой либо команды так любят обсуждать Спартак????? Приятно конечно что тебя напечатают раз ты про Спартак упомянул.
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Мары
1491331544
Неплохо сыграли. Хотя лично моё мнение, что как минимум один гол Спартак себе сам привёз. Первый был на заглядение чётко в дальнюю девятину вколочен.А вот со вторым зевнули. И хвала Спартаку, что ставший тяжёлым матч, вытащили, хотя доводить до такого не стоит.Тот же Зенит либо ЦСКА могут и не простить.
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Микояновский мясокомбинат
1491333433
Воистину из этой пары - честь и хвала «Оренбургу.
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oyabun
1491336644
"..мне показалось, что «Спартак» дрогнет.." С чего бы он дрожал как осиновый лист на ветру?! Разве по игре было видно что Спартак кого то боится или бегает из последних сил? Откуда только выкапывают таких горе-экспертов? Противно читать подобные тупые комменты
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Amalyy912
1491374664
я б за поллимона тоже не испугался!
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