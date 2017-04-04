Сенников: «Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

«Могу похвалить «Оренбург». Спартаковские игроки летали по сборным, и «Оренбург» хорошо подготовился к этому матчу, воспользовавшись паузой на матчи национальных команд. В какой-то момент мне показалось, что «Спартак» дрогнет и «Оренбург» забьет. Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака», – сказал Сенников.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» – 14-й.