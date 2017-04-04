Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сенников: «Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака»

    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

    «Могу похвалить «Оренбург». Спартаковские игроки летали по сборным, и «Оренбург» хорошо подготовился к этому матчу, воспользовавшись паузой на матчи национальных команд. В какой-то момент мне показалось, что «Спартак» дрогнет и «Оренбург» забьет. Честь и хвала «Оренбургу», который не испугался «Спартака», – сказал Сенников.

    «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» – 14-й.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 5 апреля 2017, 09:44

      я б за поллимона тоже не испугался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 4 апреля 2017, 23:10

      "..мне показалось, что «Спартак» дрогнет.." С чего бы он дрожал как осиновый лист на ветру?! Разве по игре было видно что Спартак кого то боится или бегает из последних сил? Откуда только выкапывают таких горе-экспертов? Противно читать подобные тупые комменты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 4 апреля 2017, 22:17

      Воистину из этой пары - честь и хвала «Оренбургу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 21:45

      Неплохо сыграли.
      Хотя лично моё мнение, что как минимум один гол Спартак себе сам привёз.
      Первый был на заглядение чётко в дальнюю девятину вколочен.А вот со вторым зевнули.
      И хвала Спартаку, что ставший тяжёлым матч, вытащили, хотя доводить до такого не стоит.Тот же Зенит либо ЦСКА могут и не простить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 19:33

      Ты кто? Еще один эксперт что ли ? Почему все бывшие какой либо команды так любят обсуждать Спартак????? Приятно конечно что тебя напечатают раз ты про Спартак упомянул.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11