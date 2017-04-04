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    Хусаинов считает, что Чистяков по праву добавил шесть минут во втором тайме матча «Спартак» – «Оренбург»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подчеркнул, что главный судья матча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2) Артем Чистяков имел все основания компенсировать шесть минут ко второму тайму. В течение второй половины игры были произведены шесть замен и забиты три гола. Красно-белые вырвали победу на пятой добавленной минуте усилиями хавбека Квинси Промеса.

    «Не склонен думать, что Артем Чистяков добавил время по принципу «пока гол не забьют». Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил.

    Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить шесть минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости», – сказал Хусаинов.

    После 21-го тура «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 12:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 18:02

      6 замен, три гола, артисты из Оренбурга валяющиеся на поле.А не мало ли арбитр компенсировал времени ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 4 апреля 2017, 21:34

      Это да.
      Давненько таких представлений не видел.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 апреля 2017, 13:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Время было добавлено до первого победного гола Спартака. Если бы забил Оренбург, то ещё полчаса играли бы.

      -12
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      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Виталий1 4 апреля 2017, 17:58

      понятно что надо было игру заканчивать как только Оренбург сравнял счёт,ты бы обкончался от счастья,но увы судья твоё мнение в .уй не ставит и вот ты теперь на .омно исходишь

      3
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      Рейтинг: +223

      АХ 4 апреля 2017, 13:22

      Спартаку пора титульного спонсора менять. Не Открытие-Арена, а какой-нибудь Адреналин-Раш :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > АХ 4 апреля 2017, 14:15

      Валидол-Хераш)))))

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 12:58

      щас до следующего тура будут все мусолить, кому не попадя, эти добавленные 6 минут от арбитра Чистякова)))

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 апреля 2017, 12:39

      "Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить шесть минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости», – сказал Хусаинов."

      Вообще то было забито 4-е мяча,а с учётом не защитанного-5 ! Он игру ,хоть видел ???

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 > acer2003 4 апреля 2017, 12:46

      Вообще-то во 2 тайме до добавленного времени было забито 3 мяча, ты игру то смотрел?

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > acer2003 4 апреля 2017, 12:47

      Он же про второй тайм сказал...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > xakep01 4 апреля 2017, 12:48

      я про весь матч!

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      Рейтинг: +786

      xakep01 > ЮНик 4 апреля 2017, 14:16

      он скидывает слова про добавленное время, и если он про 2 тайм, то он не правильно сказал

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > acer2003 4 апреля 2017, 15:44

      Причём тут 1 тайм он время добавлял ко второму тайму а не ко всему матчу. Вот ты же в футболе не разбирается даже элементарные вещи не знаешь что ты тут написываешь?

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