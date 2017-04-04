Хусаинов считает, что Чистяков по праву добавил шесть минут во втором тайме матча «Спартак» – «Оренбург»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подчеркнул, что главный судья матча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2) Артем Чистяков имел все основания компенсировать шесть минут ко второму тайму. В течение второй половины игры были произведены шесть замен и забиты три гола. Красно-белые вырвали победу на пятой добавленной минуте усилиями хавбека Квинси Промеса.

«Не склонен думать, что Артем Чистяков добавил время по принципу «пока гол не забьют». Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил.

Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить шесть минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости», – сказал Хусаинов.

После 21-го тура «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.