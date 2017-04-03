На сегодняшних матчах 21-го тура РФПЛ будут усилены меры безопасности

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что на сегодняшних поединках 21-го тура Премьер-лиги «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар» будут усилены меры безопасности. Данное решение было принято из-за взрыва, прогремевшего днем в петербургском метрополитене.

«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдет», – сказал Мейтин.

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

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