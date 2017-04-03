Нигматуллин уверен в победе «Спартака» над «Оренбургом» с минимальным счетом

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сделал прогноз на предстоящий матч «Спартака» с «Оренбургом». Бывший футболист уверен в победе столичного клуба с минимальным счетом.

«Я специально посмотрел последний матч «Оренбурга». Команда в полном порядке. «Спартак» ожидает непростой матч, даже несмотря на то, что красно-белые сыграют дома. Оренбуржцы организованы, технически и тактически подготовлены. Подопечные Карреры тоже, конечно, славятся именно этими компонентами, но «Оренбург» мне очень понравился.

Основная сложность, которая подстерегает «Спартак»– недооценка соперника. Когда встречаешься с коллективом из нижней части турнирной таблицы, иногда делаешь себе послабление и думаешь, что матч сложится легко, будет проходным. Считаю, что встреча завершится со счетом 1:0 в пользу «Спартака», – сказал Нигматуллин.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, в 19:30 по московскому времени.