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    Нигматуллин уверен в победе «Спартака» над «Оренбургом» с минимальным счетом

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сделал прогноз на предстоящий матч «Спартака» с «Оренбургом». Бывший футболист уверен в победе столичного клуба с минимальным счетом.

    «Я специально посмотрел последний матч «Оренбурга». Команда в полном порядке. «Спартак» ожидает непростой матч, даже несмотря на то, что красно-белые сыграют дома. Оренбуржцы организованы, технически и тактически подготовлены. Подопечные Карреры тоже, конечно, славятся именно этими компонентами, но «Оренбург» мне очень понравился.

    Основная сложность, которая подстерегает «Спартак»– недооценка соперника. Когда встречаешься с коллективом из нижней части турнирной таблицы, иногда делаешь себе послабление и думаешь, что матч сложится легко, будет проходным. Считаю, что встреча завершится со счетом 1:0 в пользу «Спартака», – сказал Нигматуллин.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 11:55
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 12:46

      Я не знаю почему, но я поставил на 4-0!

      1
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      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > lra 3 апреля 2017, 13:09

      Копи ума)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > gosproektikabinet 3 апреля 2017, 14:20

      )))))))))))))

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