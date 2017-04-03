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    Сарри: «Со временем насмешки над Игуаином забудутся»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признался, что не держит зла на бывшего нападающего своей команды Гонсало Игуаина. Он встретился с футболистом сразу после финального свистка матча 30-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», который завершился с ничейным счетом 1:1.

    «Я встретился с Игуаином сразу после завершения матча, мы вполне нормально пообщались. Стадион великолепно поддерживал нас, атмосфера была просто прекрасной.

    Да, насмешки над Игуаином были неизбежны, но со временем это все пройдет. Я разочарован лишь тем, что мы не смогли сегодня осчастливить наших болельщиков», – приводит слова Сарри Mediaset Premium.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 10:43
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