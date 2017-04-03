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    «Баварию» останавливает от приобретения высокая цена Дибалы

    Руководство «Баварии» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Проблема заключается в завышенной стоимости футболиста.

    «В «Баварии» и «Ювентусе» играют великолепные футболисты. И, конечно же, мы думаем о таком игроке, как Дибала. Но проблема заключается в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего», – рассказал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге Corriere dello Sport.

    Известно, что в услугах аргентинца заинтересованы «Реал» и «Барселона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 07:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 апреля 2017, 14:11

      Наверное перейдет в Мадрид! У Мадрида никогда с финансами проблем небыло. Если захотят купить, купят любого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 3 апреля 2017, 10:55

      Надеюсь, что Дибала останется в Юве.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 3 апреля 2017, 10:11

      В Баварии деньги считают, не Россия.

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 3 апреля 2017, 09:23

      Разве дорого?! Если сравнить с Погба, то нормальная цена.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 апреля 2017, 09:11

      Ну так.. ммм.. не приобретайте просто его?)

      2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 3 апреля 2017, 08:02

      ну вот щас Реал либо Барса заберут его )))

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