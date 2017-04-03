«Баварию» останавливает от приобретения высокая цена Дибалы

Руководство «Баварии» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Проблема заключается в завышенной стоимости футболиста.

«В «Баварии» и «Ювентусе» играют великолепные футболисты. И, конечно же, мы думаем о таком игроке, как Дибала. Но проблема заключается в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего», – рассказал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге Corriere dello Sport.

Известно, что в услугах аргентинца заинтересованы «Реал» и «Барселона».