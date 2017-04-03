Трубач: «Основные конкуренты «Спартака» будут стимулировать соперников. Но это бандитизм, за который нужно сажать в тюрьму»

Известный музыкант Николай Трубач поделился мнением о финансовом стимулировании соперников «Спартака» со стороны главных конкурентов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил по 30 тысяч евро каждому игроку «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ (2:2), однако позднее информация была опровергнута.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка и имея игру в запасе.

– «Спартак» еще не достиг того уровня, чтобы бояться себя. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» – главные преследователи. Стоит ожидать подвоха и от середняков, которые ни за что не борются.

– Считаете, в тихом омуте черти водятся?

– Думаю, их будут стимулировать основные соперники «Спартака».

– Вы как относитесь к подобной практике?

– Как к бандитизму чистой воды. Я бы сажал за это в тюрьму, отлучал от футбола – абсолютно неспортивные вещи, которые больше подходят для бизнеса.