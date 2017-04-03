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    Трубач: «Основные конкуренты «Спартака» будут стимулировать соперников. Но это бандитизм, за который нужно сажать в тюрьму»

    Известный музыкант Николай Трубач поделился мнением о финансовом стимулировании соперников «Спартака» со стороны главных конкурентов.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил по 30 тысяч евро каждому игроку «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ (2:2), однако позднее информация была опровергнута.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка и имея игру в запасе.

    – «Спартак» еще не достиг того уровня, чтобы бояться себя. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» – главные преследователи. Стоит ожидать подвоха и от середняков, которые ни за что не борются.

    – Считаете, в тихом омуте черти водятся?

    – Думаю, их будут стимулировать основные соперники «Спартака».

    – Вы как относитесь к подобной практике?

    – Как к бандитизму чистой воды. Я бы сажал за это в тюрьму, отлучал от футбола – абсолютно неспортивные вещи, которые больше подходят для бизнеса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 01:32
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 3 апреля 2017, 13:48

      Ужасно известный музыкант наверно что-то курит . Просто так кидать такие предъявы на пустой жилудок не можно.....

      2
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 3 апреля 2017, 12:02

      да уж)) Это ли бандитизм?)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 апреля 2017, 11:48

      Это называется дополнительной мотивацией, неуч херов.

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      Рейтинг: +893

      Krics 3 апреля 2017, 11:44

      В свое время Тарасова сказала:" ...что б быть чемпионом , надо быть на три головы выше и ни какие судьи ...." Если хотим выиграть РФПЛ, насрать на стимуляцию и админресурс Спартак-вперед.

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave > Krics 3 апреля 2017, 11:51

      Назад!

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > seawave 3 апреля 2017, 12:34

      Все верно!!! Назад к результатам 90-х!!!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 3 апреля 2017, 11:35

      Труби в свою дуду,блин

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 апреля 2017, 11:15

      А вообще сегодня ж КБ играют с Оренбургом, может уже начали замечать, что команда сдувается и заранее отмазки по заговору готовят. Я хз, если мясные реально достигли уровня, то хоть миллионами простимулированный Оренбург не сможет их обыграть, к чему это нытьё, не понимаю.

      3
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      Рейтинг: -90

      Raider26 3 апреля 2017, 10:48

      Это бизнес

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 апреля 2017, 10:30

      Интересно, за свои слова отвечает, или просто мелет помелом.....

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      Рейтинг: +161

      adekvat 3 апреля 2017, 09:51

      Во а спартаку можно стимулировать своих соперников на проигрышь?

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      Рейтинг: -45

      stream15 3 апреля 2017, 09:45

      Какая сказочная глупость.

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