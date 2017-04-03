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  • Трубач: «Основные конкуренты «Спартака» будут стимулировать соперников. Но это бандитизм, за который нужно сажать в тюрьму»

Трубач: «Основные конкуренты «Спартака» будут стимулировать соперников. Но это бандитизм, за который нужно сажать в тюрьму»

3 апреля 2017, 01:32
38

Известный музыкант Николай Трубач поделился мнением о финансовом стимулировании соперников «Спартака» со стороны главных конкурентов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил по 30 тысяч евро каждому игроку «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ (2:2), однако позднее информация была опровергнута.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка и имея игру в запасе.

– «Спартак» еще не достиг того уровня, чтобы бояться себя. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» – главные преследователи. Стоит ожидать подвоха и от середняков, которые ни за что не борются.

– Считаете, в тихом омуте черти водятся?

– Думаю, их будут стимулировать основные соперники «Спартака».

– Вы как относитесь к подобной практике?

– Как к бандитизму чистой воды. Я бы сажал за это в тюрьму, отлучал от футбола – абсолютно неспортивные вещи, которые больше подходят для бизнеса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (38)
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"supermax"
1491173660
Да пусть приплачивают...сами никак так другие пусть помогут...гниль она и есть гниль
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арейская
1491174291
Не верю, чтобы вот так открыто, на всю страну заявлять о стимулировании, думаю это чревато плохими последствиями
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007abdul007
1491176655
любовник титова раскудахтался
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Мары
1491193276
Дыма без огня не бывает, так что стимулирование скорее есть, чем нет. Другой вопрос, что мы и со стимулированием должны отправлять проект в страну вечного сумрака. У нас в стране по другому ни как.
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спанчес
1491196665
трубач и моисеев купаются в джакузи вдруг всплывает сперма о коля ты кончил? нет боря я пукнул
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T 72
1491200356
Если играть не умеешь,то стимулируй,не стимулируй-по фигу
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Павел Амурский
1491201444
Трубач еще и Моисеева пусть в адвокаты возьмет.
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hunta
1491204603
Интересно, за свои слова отвечает, или просто мелет помелом.....
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Snek
1491207352
А вообще сегодня ж КБ играют с Оренбургом, может уже начали замечать, что команда сдувается и заранее отмазки по заговору готовят. Я хз, если мясные реально достигли уровня, то хоть миллионами простимулированный Оренбург не сможет их обыграть, к чему это нытьё, не понимаю.
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Krics
1491209045
В свое время Тарасова сказала:" ...что б быть чемпионом , надо быть на три головы выше и ни какие судьи ...." Если хотим выиграть РФПЛ, насрать на стимуляцию и админресурс Спартак-вперед.
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