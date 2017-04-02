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    Примера. Гол Бога не спас «Гранаду» от крупного поражения в матче против «Барселоны»

    В матче 29-го тура Примеры «Барселона» в гостях оказалась сильнее «Гранады» – 4:1. Отметим, что гол и результативную передачу в составе каталонского клуба на свой счет записал Луис Суарес.

    Таким образом, сине-гранатовые набрали 66 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет два балла, однако мадридский клуб имеет игру в запасе. «Гранада» продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

    Гранада – Барселона – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Л. Суарес, 44; 1:1 – Бога, 50; 1:2 – Алькасер, 64; 1:3 – Ракитич, 83; 1:4 – Неймар, 90+1.

    Удаление: Агбо, 82 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 23:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 апреля 2017, 00:31

      админ ленты просто космос

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 апреля 2017, 00:05

      По моему, ни фига не спас...

      0
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 3 апреля 2017, 00:05

      эх

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 2 апреля 2017, 23:55

      А вот интересно... Фамилия Мата - гол кого? Маты. Фамилия Бога - гол кого? Бога? Или может Боги?

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Shpion23 3 апреля 2017, 01:10

      Мату так и хочется склонить, а вот Бога язык не поворачивается! также как и Вальбуена или Кабелья!

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 2 апреля 2017, 23:48

      Заголовок Адовый!)))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 апреля 2017, 23:40

      смешное удаление!

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Павел Буре 2 апреля 2017, 23:44

      И чем же оно смешно??????

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Павел Буре 2 апреля 2017, 23:46

      Когда судья чистый пенальти в ворота Гранады не поставил и засчитал у неймара офсайд вот тогда действительно было смешно, а удаление по суме 2 жёлтых карточек на 82 минуте учитывая что Барса выигрывала это не было смешно!!!

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