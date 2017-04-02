Примера. Гол Бога не спас «Гранаду» от крупного поражения в матче против «Барселоны»

В матче 29-го тура Примеры «Барселона» в гостях оказалась сильнее «Гранады» – 4:1. Отметим, что гол и результативную передачу в составе каталонского клуба на свой счет записал Луис Суарес.

Таким образом, сине-гранатовые набрали 66 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет два балла, однако мадридский клуб имеет игру в запасе. «Гранада» продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

Гранада – Барселона – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 44; 1:1 – Бога, 50; 1:2 – Алькасер, 64; 1:3 – Ракитич, 83; 1:4 – Неймар, 90+1.

Удаление: Агбо, 82 – нет.

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