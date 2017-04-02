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  • Бушманов: «Верю, что Давыдов способен заиграть на самом высоком уровне»

Бушманов: «Верю, что Давыдов способен заиграть на самом высоком уровне»

2 апреля 2017, 11:49
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Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов выразил свое мнение, почему форвард «Спартака» Денис Давыдов не может выйти на новый уровень. Как считает специалист, у 22-летнего футболиста есть все предпосылки для прогресса.

«Игрока важно своевременно поднимать на новый уровень – когда он готов к этому. Потому что чем выше уровень, тем выше давление, ответственность. Любая ошибка, неточность болезненно воспринимается болельщиками, тренерами, руководством. Игрок должен быть готов и физически, и психологически. Я верю в Давыдова. Верю, что он способен заиграть на самом высоком уровне. У него для этого все есть», – заявил Бушманов.

Давыдов в текущем сезоне провел лишь четыре матча в чемпионате России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис Бушманов Евгений
Комментарии (1)
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oyabun
1491124146
Футболист то несомненно талантливый, что и подтвердил в недавней встрече с Црвеной своей яркой, активной игрой.Но вот видно что его и так устраивает тот уровень доходов который он сейчас имеет и парень не стремиться совершенствоваться, чтобы покорять новые высоты. А жаль! Мог бы вырасти в Звезду не хуже Аршавина или Смолова. Рецепт то один - взяться наконец за ум и пахать, пахать..
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