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    Бушманов: «Верю, что Давыдов способен заиграть на самом высоком уровне»

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов выразил свое мнение, почему форвард «Спартака» Денис Давыдов не может выйти на новый уровень. Как считает специалист, у 22-летнего футболиста есть все предпосылки для прогресса.

    «Игрока важно своевременно поднимать на новый уровень – когда он готов к этому. Потому что чем выше уровень, тем выше давление, ответственность. Любая ошибка, неточность болезненно воспринимается болельщиками, тренерами, руководством. Игрок должен быть готов и физически, и психологически. Я верю в Давыдова. Верю, что он способен заиграть на самом высоком уровне. У него для этого все есть», – заявил Бушманов.

    Давыдов в текущем сезоне провел лишь четыре матча в чемпионате России.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2017 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 2 апреля 2017, 12:09

      Футболист то несомненно талантливый, что и подтвердил в недавней встрече с Црвеной своей яркой, активной игрой.Но вот видно что его и так устраивает тот уровень доходов который он сейчас имеет и парень не стремиться совершенствоваться, чтобы покорять новые высоты. А жаль! Мог бы вырасти в Звезду не хуже Аршавина или Смолова. Рецепт то один - взяться наконец за ум и пахать, пахать..

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