Бушманов: «Верю, что Давыдов способен заиграть на самом высоком уровне»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов выразил свое мнение, почему форвард «Спартака» Денис Давыдов не может выйти на новый уровень. Как считает специалист, у 22-летнего футболиста есть все предпосылки для прогресса.

«Игрока важно своевременно поднимать на новый уровень – когда он готов к этому. Потому что чем выше уровень, тем выше давление, ответственность. Любая ошибка, неточность болезненно воспринимается болельщиками, тренерами, руководством. Игрок должен быть готов и физически, и психологически. Я верю в Давыдова. Верю, что он способен заиграть на самом высоком уровне. У него для этого все есть», – заявил Бушманов.

Давыдов в текущем сезоне провел лишь четыре матча в чемпионате России.