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    Деулофеу может покинуть «Милан» в случае трансфера Бальде Кейта

    Руководство «Милана» рассматривает возможность приобретения нападающего «Лацио» Бальде Кейта.

    По информации Quotidiano Nazionale, покупка 22-летнего форварда сборной Сенегала поставит под сомнение перспективы в команде полузащитника Жерара Деулофеу. В январе миланский клуб арендовал испанца у «Эвертона» до конца июня. За девять матчей в новом клубе хавбек забил один мяч.

    На счету Кейта восемь голов в 23 матчах чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

    «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 23:22
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