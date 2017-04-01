Деулофеу может покинуть «Милан» в случае трансфера Бальде Кейта

Руководство «Милана» рассматривает возможность приобретения нападающего «Лацио» Бальде Кейта.

По информации Quotidiano Nazionale, покупка 22-летнего форварда сборной Сенегала поставит под сомнение перспективы в команде полузащитника Жерара Деулофеу. В январе миланский клуб арендовал испанца у «Эвертона» до конца июня. За девять матчей в новом клубе хавбек забил один мяч.

На счету Кейта восемь голов в 23 матчах чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.