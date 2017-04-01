«Ювентус» предоставит Игуаину дополнительных телохранителей на время визита в Неаполь

«Ювентус» принял решение нанять дополнительных телохранителей для нападающего Гонсало Игуаина на время визита в Неаполь на выездной матч 30-го тура Серии А с «Наполи».

Напомним, что предыдущие три сезона аргентинец выступал в составе «адзурри», поэтому «старая синьора» намерена как можно больше обезопасить 29-летнего футболиста от возможных нападок неаполитанских болельщиков.

Сообщается, что на каждом из этажей отеля Corso Vittorio Emanuele, где расположились «бьянконери», будут дежурить как минимум два телохранителя.

Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» минувшим летом за 90 миллионов евро. В текущем сезоне форвард записал в свой актив 23 гола и три результативные передачи в 39-ти поединках.