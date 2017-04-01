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  • Касильяс: «Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим»

Касильяс: «Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим»

1 апреля 2017, 09:09
6

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем отношении к всевозможным рейтингам лучших игроков. Вратарь отметил, что ему нравилось разговаривать об этом с Криштиану Роналду.

«Считаю ли я себя лучшим на своей позиции? Не могу сказать, но стараюсь поддерживать хорошую форму. Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим. Он всегда подчеркивает, что является лучшим на планете», – сказал Касильяс.

Отметим, что Касильяс и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2015 год.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Порту Касильяс Икер Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Тамхар
1491027679
Не удивительно, более самовлюбленного футболиста я еще не видел. Нарцисс долбанный! Хорошо, что памятником ему такого урода отлили - теперь в аэропорту Мадейры (там же поставили?) каждый сможет потешиться...
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Алексей Гозиас
1491030281
А он и есть лучший
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petr69
1491042183
Он никогда не был любимцем футбольных функционеров, однако награды ему были вынуждены вручать. Молодец. А самопиар-он ему помогает.
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САНЁК17
1491051586
Если он так сказал значит он этого достоин.А так ему все награды не кто проста так не вручать.Он один из лучших звезд который достиг к чему он стремился.
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