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    Касильяс: «Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем отношении к всевозможным рейтингам лучших игроков. Вратарь отметил, что ему нравилось разговаривать об этом с Криштиану Роналду.

    «Считаю ли я себя лучшим на своей позиции? Не могу сказать, но стараюсь поддерживать хорошую форму. Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим. Он всегда подчеркивает, что является лучшим на планете», – сказал Касильяс.

    Отметим, что Касильяс и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2015 год.

    Источник: Marca

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    01.04.2017 09:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 1 апреля 2017, 15:59

      Если он так сказал значит он этого достоин.А так ему все награды не кто проста так не вручать.Он один из лучших звезд который достиг к чему он стремился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 1 апреля 2017, 13:23

      Он никогда не был любимцем футбольных функционеров, однако награды ему были вынуждены вручать. Молодец. А самопиар-он ему помогает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 1 апреля 2017, 10:04

      А он и есть лучший

      3
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Алексей Гозиас 1 апреля 2017, 11:38

      Согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 апреля 2017, 09:21

      Не удивительно, более самовлюбленного футболиста я еще не видел. Нарцисс долбанный! Хорошо, что памятником ему такого урода отлили - теперь в аэропорту Мадейры (там же поставили?) каждый сможет потешиться...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > FENIX-SL 7 апреля 2017, 18:10

      На троллинг не реагирую, это - один. Кто меня будет помнить через год, меня вообще не волнует ни сейчас, ни тем более через тот условный год, это - два. Речь ведь о Рональдо шла.

      0
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