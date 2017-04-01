Касильяс: «Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем отношении к всевозможным рейтингам лучших игроков. Вратарь отметил, что ему нравилось разговаривать об этом с Криштиану Роналду.

«Считаю ли я себя лучшим на своей позиции? Не могу сказать, но стараюсь поддерживать хорошую форму. Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим. Он всегда подчеркивает, что является лучшим на планете», – сказал Касильяс.

Отметим, что Касильяс и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2015 год.