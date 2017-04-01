Касильяс: «Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим»

Если он так сказал значит он этого достоин.А так ему все награды не кто проста так не вручать.Он один из лучших звезд который достиг к чему он стремился.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем отношении к всевозможным рейтингам лучших игроков. Вратарь отметил, что ему нравилось разговаривать об этом с Криштиану Роналду.
«Считаю ли я себя лучшим на своей позиции? Не могу сказать, но стараюсь поддерживать хорошую форму. Мне всегда нравилось, когда Роналду называл себя лучшим. Он всегда подчеркивает, что является лучшим на планете», – сказал Касильяс.
Отметим, что Касильяс и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2015 год.