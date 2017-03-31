В Неаполе продают туалетную бумагу с фото Игуаина

В предстоящем туре Серии А «Ювентус» приедет в Неаполь, где сыграет с местным «Наполи». Бывшего футболиста неаполитанского клуба Гонсало Игуаина здесь готовятся встречать туалетной бумагой с его изображением. При этом Игуаин впервые посетит Неаполь в составе своего нового клуба.

Напомним, летом аргентинский форвард перешел из «Наполи» в «Ювентус» за 90 миллионов евро. В нынешнем сезоне Игуаин провел за «Ювентус» 29 матчей, забив 19 голов и сделав пять голевых передач.