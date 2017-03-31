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«РЕН ТВ» принес извинения Тарасову

31 марта 2017, 20:01
12

Канал «РЕН ТВ», опубликовавший резонансный комментарий якобы Дмитрия Тарасова, извинился перед футболистом и его клубом. Ранее журналисты «РЕН ТВ» утверждали, что разговаривали именно с игроком Тарасовым.

«Редакция «РЕН ТВ» приносит свои извинения Дмитрию Тарасову, а также болельщикам «Локомотива» за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова втянул нас в эту историю», – говорится в сообщении на сайте «РЕН ТВ».

Напомним, «Локомотив» потребовал от «РЕН ТВ» представления опровержения.

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RedGreenHooligan
1490980562
за то с пеной изо рта доказывали, что это был Тарасов... видать иск в суд подал за клевету и пришлось все перепроверять
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Rebrova
1490982808
интересно когда они это публиковали, чем руководствовались? смешные СМИ.
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Тяп-Ляп.
1490984331
Поздно батеньки,его уже расстреляли!
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Антибиотик
1490984984
Какой канал, такие и новости.
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vick-north-west
1490985251
Наверно, самый вежливый президент заступился за своего поклонника.
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Gullit 76
1490986445
А я рад за них. с.э так и не сподобился ни перед кем извинится.На это нужно смелость иметь,а там трусость одна.
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Вервольф
1490990346
"...сообщается, что контактный номер, заявленный в базе для СМИ, также записан в качестве одного из номеров телефонов некоего автосалона в Москве, а от имени Тарасова интервью на протяжении не менее чем полугода давал сотрудник автосалона." Ай молодца! В этом весь Рен-ТВ! Что за время, никому верить нельзя...
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Garrincha58
1490994124
Комментарий удален.
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VikNMar
1490995541
Да . некрасиво .......
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LERMONTOV
1491036680
Но это не точно !
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