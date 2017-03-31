«РЕН ТВ» принес извинения Тарасову

Канал «РЕН ТВ», опубликовавший резонансный комментарий якобы Дмитрия Тарасова, извинился перед футболистом и его клубом. Ранее журналисты «РЕН ТВ» утверждали, что разговаривали именно с игроком Тарасовым.

«Редакция «РЕН ТВ» приносит свои извинения Дмитрию Тарасову, а также болельщикам «Локомотива» за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова втянул нас в эту историю», – говорится в сообщении на сайте «РЕН ТВ».

Напомним, «Локомотив» потребовал от «РЕН ТВ» представления опровержения.

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?