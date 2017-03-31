Жирков пропустит матч против «Рубина»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков не сможет принять участие в предстоящем гостевом матче 21-го тура чемпионата России с «Рубином». Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Мирча Луческу.

33-летний хавбек не занимался в общей тренировочной группе сине-бело-голубых сегодня. Сколько времени потребуется футболисту на восстановление, пока неизвестно.

В нынешнем сезоне РФПЛ Жирков провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» состоится 2 апреля на «Казань-Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.