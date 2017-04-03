РФПЛ. «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром»

И какую игру, вы думаете, покажут по Матч ТВ? Самую интересную. Все хотят увидеть Оренбург- основу нашей сборной!
В понедельник, 3 апреля, двумя матчами завершится программа 21-го тура российской Премьер-лиги. В Ростове-на-Дону местный «Ростов» встретится с «Краснодаром», а в Москве «Спартак» примет «Оренбург».
Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур
3 апреля, 19:30
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
3 апреля, 19:30
Амкар (Пермь) – Терек (Грозный)
Голы: 1:0 – Гиголаев, 9; 1:1 – Митришев, 31.
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)
Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)
Голы: 1:0 — Головин, 16; 2:0 — Натхо, 48; 2:1 — Паскуато, 72.
Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 2:3
Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 47; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота), 57; 2:3 – Манучарян, 88.
Уфа – Локомотив (Москва) 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Фарфан, 37.
Арсенал (Тула) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Александров, 19; 2:0 – Думбия, 74; 3:0 – Комбаров, 89.