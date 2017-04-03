Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром»

РФПЛ. «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром»

3 апреля 2017, 09:50
63

В понедельник, 3 апреля, двумя матчами завершится программа 21-го тура российской Премьер-лиги. В Ростове-на-Дону местный «Ростов» встретится с «Краснодаром», а в Москве «Спартак» примет «Оренбург».

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург

3 апреля, 19:30

Текстовая онлайн трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

3 апреля, 19:30

Амкар (Пермь) – Терек (Грозный)

Голы: 1:0 – Гиголаев, 9; 1:1 – Митришев, 31.

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

Голы: 1:0 — Головин, 16; 2:0 — Натхо, 48; 2:1 — Паскуато, 72.

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 2:3

Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 47; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота), 57; 2:3 – Манучарян, 88.

Уфа – Локомотив (Москва) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 37.

Арсенал (Тула) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Александров, 19; 2:0 – Думбия, 74; 3:0 – Комбаров, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Урал Уфа Локомотив Арсенал Томь Амкар-Пермь Ахмат Рубин Зенит ЦСКА Крылья Советов Ростов Краснодар Спартак Оренбург
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
B.G.
1491003590
Уфа раскатает ЛОКО
Ответить
Zeff
1491006932
Посмотрим, как Спартак будут за уши к чемпионству тянуть.
Ответить
Павел Амурский
1491105878
Зениту удачи!
Ответить
turist82
1491108140
Крылья и Рубин - вперед! Коней - в стойло, бомжей - на свалку!
Ответить
батог
1491110053
А Луческу уже проиграл Рубину, и виноваты судьи!
Ответить
dyema
1491114877
Верим в победу!
Ответить
Алексей Гозиас
1491116874
Цска удачи!!!
Ответить
АлёшкА91
1491119360
болею за ничью в матче зенита!)
Ответить
Диктор
1491121312
Удачи Рубину и Крыльям Советов.
Ответить
APchelov
1491131306
Все дружно болеем за Зенит !!!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
2
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Все новости
Все новости
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
1
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
2
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
3
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
10
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+