РФПЛ. «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром»

В понедельник, 3 апреля, двумя матчами завершится программа 21-го тура российской Премьер-лиги. В Ростове-на-Дону местный «Ростов» встретится с «Краснодаром», а в Москве «Спартак» примет «Оренбург».

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург

3 апреля, 19:30

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

3 апреля, 19:30

Амкар (Пермь) – Терек (Грозный)

Голы: 1:0 – Гиголаев, 9; 1:1 – Митришев, 31.

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

Голы: 1:0 — Головин, 16; 2:0 — Натхо, 48; 2:1 — Паскуато, 72.

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 2:3

Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 47; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота), 57; 2:3 – Манучарян, 88.

Уфа – Локомотив (Москва) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 37.

Арсенал (Тула) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Александров, 19; 2:0 – Думбия, 74; 3:0 – Комбаров, 89.