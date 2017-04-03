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    РФПЛ. «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром»

    В понедельник, 3 апреля, двумя матчами завершится программа 21-го тура российской Премьер-лиги. В Ростове-на-Дону местный «Ростов» встретится с «Краснодаром», а в Москве «Спартак» примет «Оренбург».

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Спартак (Москва) – Оренбург

    3 апреля, 19:30

    Текстовая онлайн трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    3 апреля, 19:30

    Амкар (Пермь) – Терек (Грозный)

    Голы: 1:0 – Гиголаев, 9; 1:1 – Митришев, 31.

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    Голы: 1:0 — Головин, 16; 2:0 — Натхо, 48; 2:1 — Паскуато, 72.

    Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 2:3

    Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 47; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота), 57; 2:3 – Манучарян, 88.

    Уфа – Локомотив (Москва) 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 37.

    Арсенал (Тула) – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Александров, 19; 2:0 – Думбия, 74; 3:0 – Комбаров, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 09:50
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 3 апреля 2017, 15:49

      И какую игру, вы думаете, покажут по Матч ТВ? Самую интересную. Все хотят увидеть Оренбург- основу нашей сборной!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 3 апреля 2017, 13:21

      Спартаку успеха! Верим!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 12:01

      Ростов будет стараться догнать Краснодар, а Оренбург выходить из опасной
      зоны и остаться в РФПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 апреля 2017, 10:34

      Интрига в чемпионате умирает конечно(

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Lev Aleks 3 апреля 2017, 10:54

      почему -наоборот только начинается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Lev Aleks 3 апреля 2017, 10:57

      За евро разделяет всего три очка с 4 по 9 место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > ijgjr 3 апреля 2017, 11:33

      приветствую господа, я имею ввиду три первых места, а вот чуть ниже борьба будет интересной конечно)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > Lev Aleks 3 апреля 2017, 12:06

      К майским праздникам всё изменится...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 3 апреля 2017, 10:04

      норм вообще

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 апреля 2017, 16:17

      Меня прикалывает, когда комментаторы говорят: "РАчина неточно пробил". Испанских рачин понабрали 5 пачек, а во что играют непонятно.

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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Супермачо 3 апреля 2017, 10:59

      шабашники - у Чалого получше получалось

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 апреля 2017, 15:37

      Да млять,а драчина даже по воротам бить не хочет

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 апреля 2017, 15:03

      пока в Казани не отольют памятник Бердыеву из золота и не отмолят перед ним проклятие, хоть Неймара , Месси, Рональду, Гризмана, Бэйла и Левандовского приглашайте....- ВСЁ РАВНО НИ ХЕРА НЕ ПОКАЖЕТЕ!!!!!!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > gosproektikabinet 2 апреля 2017, 19:39

      ну, дык, конечно не стоят.... шестое место на бердыевских наработках куда лучше, а потом всё больше рапортовать , что ВХОДИМ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > gosproektikabinet 3 апреля 2017, 10:32

      Придурок, а где был рубин в 2000году???? Чья заслуга во всем что было потом?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 апреля 2017, 14:58

      Что то в конце тайма, после забитых мячей, наши комментаторы совсем загрустили, перестали прикалываться над происходящем на поле... И все таки я уверен, что комментировать матчи должны заинтересованные лица (с обеих сторон), - вот тогда действительно все эмоции трибун будут передаваться на экран...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 апреля 2017, 14:29

      у румына шапка с помойки вся закатаная

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > BANNIKOV1970 2 апреля 2017, 15:04

      И это все, что ты смог увидеть в первом тайме? Дааа, мне тебя жаль...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > gosproektikabinet 2 апреля 2017, 17:13

      А вот тебя мне жаль вдвойне, - помимо отсутствия интеллекта, ты еще и не очень здоров психически. Отвечать не напрягай свой мозг..., все равно выше пояса твои мысли не поднимаются...

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