Неймар мечтает о «Золотом мяче»

Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Неймар не скрывает, что он хочет завоевать «Золотой мяч». При этом он считает, что личные амбиции не должны перекрывать все остальное в футболе.

«Это одна из тех сложных задач, которые я перед собой поставил. «Золотой мяч» – личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции – не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнерам и команде. И только потом, если все пойдет так, как надо, придут личные достижения», – сказал Неймар.

Напомним, что «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда. Она вручается футболисту, который признается лучшим в каждом календарном году. Награда была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано, который попросил своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе в 1956 году. Первым обладателем приза стал Стэнли Мэтьюз из «Блэкпула». Действующим обладателем награды является португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала».