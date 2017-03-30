Кроос – Нойеру: «Поправляйся, не торопись»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о травме голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Напомним, страж ворот получил травму голеностопа и пропустит два ближайших матча команды в Бундеслиге.

«Вчера после тренировки мне сделали небольшую операцию на ноге. Все прошло замечательно. Теперь я буду много работать, чтобы быстрее вернуться в строй», – написал Нойер в своем аккаунте в Twitter.

«Поправляйся, не торопись», – ответил на это сообщение Кроос.

Напомним, «Реал» и «Бавария» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 12 апреля в Мюнхене.