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  • Президент «Оренбурга» Столыпин: «Выиграть у «Спартака» – это всегда престижно. Вот самый главный стимул»

Президент «Оренбурга» Столыпин: «Выиграть у «Спартака» – это всегда престижно. Вот самый главный стимул»

30 марта 2017, 15:18
22

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что его команда не нуждается в дополнительном финансировании перед матчем со «Спартаком».

«Нас настраивать дополнительно не надо. Все понимают, где мы находимся. Нам не важно – чемпион, будущий чемпион, вице-чемпион – со всеми надо играть на победу. У нас другого пути нет.

Я не сторонник стимулирования. Так что никакого стимулирования у нас нет. У нас стоит задача – остаться в премьер-лиге. Плюс понятно, что «Спартак» – это хороший раздражитель. Выиграть у «Спартака» – это всегда престижно. Вот самый главный стимул. В общем, к нам никто не обращался с этим вопросом, и, думаю, никто не обратится. Мы такими вопросами не занимаемся», – сказал функционер.

Перед встречей между «Локомотивом» и «Спартаком» сообщалось о том, что «Зенит» готов заплатить каждому игроку «железнодорожников» по 30 тысяч евро в случае победы.

Матч на «Открытие-Арене» состоится 3 апреля в 19:30 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (22)
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piligrim1986
1490876752
ну вам не судьба, хоть газпрём вам и забашлял походу)))))
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Тяп-Ляп.
1490877097
Хто исчё Пищевика не дрючил???Налетай,подешевело!
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agrmark
1490878656
Проснись и пой!
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Мясной Упырь
1490883975
будет тяжелая игра,вязкая ,куча нарушений,но победа будет за Спартаком , в два мяча, а пенки небудет если только в ворота Спартака
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Антон Конев
1490887102
орен обосрется выигрывать
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Диктор
1490889325
Оправдывается заранее.
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super.zenitchik
1490897850
Мише Кержакову отдельную премию выписать за будущий сухарь.
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мы_не_рабы
1490899154
А что, уже прошла информация о стимулировании игроков Оренбурга или это так, разговоры на упреждение? Игроков стимулируют, ну и пусть. Спартак должен побеждать Оренбург, как в случае стимуляции, так и без неё. Главное, что бы судей не стимулировали. Вот где угроза.
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solyh-1962
1490899598
Если Оренбург будет играть в травмоопасный и грязный футбол, на удержании ничьей, которая им ничего не дает, просто так им со стадиона не выйдти!!! Пусть играют красиво как мужики, а не как костолом вермблум.
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Мары
1490904946
Вся это стимуляция фигня.Мы и с ней и без неё должны побеждать Оренбург, тем более, что по статистике Оренбург в гостях в этом сезоне не разу не выиграл, а наши дома рубят всех, за исключением Уфы.А вот тут вступает в действие судейский фактор.Мы и Уфе проигрывать не должны были, но судьи как и во всех остальных матчах на нарушение против наших игроков в чужой штрафной, внимания не обращают.Так что если судьи не будут участвовать против нас, Оренбург из Москвы без поражения, мы не отпустим.
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