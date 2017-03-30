Президент «Оренбурга» Столыпин: «Выиграть у «Спартака» – это всегда престижно. Вот самый главный стимул»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что его команда не нуждается в дополнительном финансировании перед матчем со «Спартаком».

«Нас настраивать дополнительно не надо. Все понимают, где мы находимся. Нам не важно – чемпион, будущий чемпион, вице-чемпион – со всеми надо играть на победу. У нас другого пути нет.

Я не сторонник стимулирования. Так что никакого стимулирования у нас нет. У нас стоит задача – остаться в премьер-лиге. Плюс понятно, что «Спартак» – это хороший раздражитель. Выиграть у «Спартака» – это всегда престижно. Вот самый главный стимул. В общем, к нам никто не обращался с этим вопросом, и, думаю, никто не обратится. Мы такими вопросами не занимаемся», – сказал функционер.

Перед встречей между «Локомотивом» и «Спартаком» сообщалось о том, что «Зенит» готов заплатить каждому игроку «железнодорожников» по 30 тысяч евро в случае победы.

Матч на «Открытие-Арене» состоится 3 апреля в 19:30 по московскому времени.