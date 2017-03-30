Озил рассматривает вариант с возвращением в Германию

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассматривает вариант возвращения в чемпионат Германии. За такое решение выступают члены его семьи.

«Я не могу исключать возможность своего возвращения в Бундеслигу, так как многие члены моей семьи были бы этому рады. Прежде всего, это поддержит моя мама. Но в футболе нельзя ничего загадывать наперед», – приводит слова Озила SportBild.

Ранее немец турецкого происхождения выступал за «Шальке-04» (с 2006 по 2007 год), а также за «Вердер» (с 2008 по 2010 год).