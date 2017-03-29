«Барселона» приняла решение выкупить Деулофеу

Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу, выступающий на правах аренды в «Милане», в ближайшее время может вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является.

Каталонский клуб намерен активировать опцию обратного выкупа футболиста, которая прописана в контракте игрока. Сумма перехода составит 12 миллионов евро. Отмечается, что у итальянского клуба нет прав на покупку испанца.

В текущем сезоне 23-летний Деулофеу провел девять матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.