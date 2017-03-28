Бубнов: «Ничего страшного в натурализации нет»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборной России пойдет на пользу натурализация иностранных игроков.

«Ничего страшного в натурализации нет. Если иностранцы на голову сильнее своих – то нет вопросов. В основном в натурализации заинтересованы клубы, тем более с нашим лимитом на легионеров. Если мы соберем сборную легионеров и они сыграют с нашей сборной, то легионеры будут выглядеть лучше. Если натурализовать большую их часть, то наша команда будет сильнее.

У нас среди защитников практически нет конкуренции. Капелло же говорил, что из 100 с чем-то футболистов лишь 30 более-менее подходят для сборной», – заявил Бубнов.