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Бубнов: «Ничего страшного в натурализации нет»

28 марта 2017, 06:55
10

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборной России пойдет на пользу натурализация иностранных игроков.

«Ничего страшного в натурализации нет. Если иностранцы на голову сильнее своих – то нет вопросов. В основном в натурализации заинтересованы клубы, тем более с нашим лимитом на легионеров. Если мы соберем сборную легионеров и они сыграют с нашей сборной, то легионеры будут выглядеть лучше. Если натурализовать большую их часть, то наша команда будет сильнее.

У нас среди защитников практически нет конкуренции. Капелло же говорил, что из 100 с чем-то футболистов лишь 30 более-менее подходят для сборной», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Sanirin79
1490673944
Да купить 15 бразильцев и за сборную поставить.. делов то. И лимит на легионеров сделать покруче.. че со своими париться....спортшколы, стадионы.. нах это нада-купил и забыл..
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Niepel
1490679058
Так неужели русским болельщикам будет интересно за фернандесами смотреть? Зачем чужой футбол нужен? Уважаю Бубнова, но в этот раз он чего-то не то говорит. Или в своей Москве они вообще от жизни оторвались? Футбол - народная игра, а сборная страны будет ни народная!
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Niepel
1490686639
Убирать нужно бОльшую часть легионеров! Вот сейчас Данни вышел. Основа. Но он уже не играет так. как играл. И не будет играть. А с ним будут возиться до 40 лет, потому что он - португал. Нашего бы давно отстегнули. Не любят наши правители свой народ! Как лизали жопу иностранцам со времён Петра, так и до сих пор лижут!!!
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kotmyshka
1490695144
Странное это слово - натурализация. Делают натуралов?
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ijgjr
1490797974
ну играют они в гандболе и кому они нужны - фетбол ведь не балет тут главное болеть с какого боку я буду болеть за них - это уже не наше
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ijgjr
1490798350
ну пригласим - ну предположим займут первое место - ну и что это даст - не понимаю - ну хорошо чиновники медали почет встреча в кремле похвалы разные а мы то все останемся с тем же уровнем футбола - после этого руководство вообще забросит развитие футбола в стране - они этого только и ждут - сейчас много подпевал найдутся а может просто заказ исполняют -не сборную надо разгонять а горе чиновников от футбола
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