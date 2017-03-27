L’Equipe принес извинения Верратти и Матюиди за ложную информацию о походе игроков в ночной клуб

L’Equipe на своем сайте принес официальные извинения хавбекам «ПСЖ» Марко Верратти и Блейзу Матюиди. Ранее французское издание опубликовало информацию, впоследствии признанную неверной, которая гласила, что футболисты парижан посетили один из ночных клубов в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

После появления этой публикации Верратти подал на L’Equipe судебный иск.

«9 марта наше издание сообщило, что игроки «ПСЖ» Марко Верратти и Блез Матюиди посетили ночной клубе за два дня до ответной встречи с «Барселоной». Данная информация была опубликована как в газете, так и на сайте.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, эта информация не является достоверной. Мы приносим свои извинения Верратти и Матюиди за вред, причиненный самим футболистам и клубу. После данного инцидента мы намерены пересмотреть некоторые внутренние процедуры, чтобы в дальнейшем предоставлять читателям только правдивую информацию», – говорится в заявлении.

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