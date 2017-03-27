Бубнов заявил, что лимит следует ужесточить до четырех легионеров на поле

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов считает слишком мягким нынешний лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. По мнению специалиста, станет правильным его сокращение до четырех иностранных игроков, имеющих право одновременно находиться на поле.

«Я за то, чтобы ужесточить лимит на легионеров. Оптимально, чтобы на поле были четыре не российских игрока. Отмени лимит, то их и больше будут покупать, чем своих воспитывать. В Англии, Испании выращивают своих воспитанников высокого уровня. Они и вводят их в свои составы. Германия же пересмотрела свою методику воспитания молодежи. И сейчас там очень много доморощенных игроков», – сказал Бубнов.

Напомним, что в настоящее время в РФПЛ используется схема лимита «шесть легионеров игроков плюс пять россиян на поле».