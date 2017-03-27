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  • Бубнов заявил, что лимит следует ужесточить до четырех легионеров на поле

Бубнов заявил, что лимит следует ужесточить до четырех легионеров на поле

27 марта 2017, 19:30
68

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов считает слишком мягким нынешний лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. По мнению специалиста, станет правильным его сокращение до четырех иностранных игроков, имеющих право одновременно находиться на поле.

«Я за то, чтобы ужесточить лимит на легионеров. Оптимально, чтобы на поле были четыре не российских игрока. Отмени лимит, то их и больше будут покупать, чем своих воспитывать. В Англии, Испании выращивают своих воспитанников высокого уровня. Они и вводят их в свои составы. Германия же пересмотрела свою методику воспитания молодежи. И сейчас там очень много доморощенных игроков», – сказал Бубнов.

Напомним, что в настоящее время в РФПЛ используется схема лимита «шесть легионеров игроков плюс пять россиян на поле».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (68)
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a_who
1490633056
А я согласен по поводу лимита ! были чемпионами европы без участия всяких легионеров ! вырастить свою молодежь и драть всех как раньше !
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serikby
1490633060
Если сделают как он хочет вообще играть перестанут... Будет ходьба по полю за мячом)))
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Kulimen
1490633258
Бубнову на пенсию пора, хватит чушь пороть.
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splint1989
1490633300
Ебаааать, а в расчет не берут если ты гражданин стран ЕС то не считаешься легионером, то что конкуренция за место там 2-3 игрока примерно равноценных, то что, в сборной Бельгии той же, чемпионат уровнем ниже нашего(Зенит Андерлехт все таки не пример), но в сборной нет ни одного игрока основы из своего чемпионата, и у сборной 2 почти равноценных состава!!! Дело в том, что у нас "воспитуемые таланты" сидят на баснословных окладах и не хотят никуда уезжать, а с ужесточением лимита таких засранцев станет еще больше!!!!
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bset
1490633444
Сократить количество легионеров не поле, сократить количество выпускников ДЮСШ. Тогда нынешние игроки обретут монополию и бессменно будут до 60 играть. И деньги грести. Норм схема для мафии
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Cant Stop
1490634366
Бубнов в очередной раз доказал свою тупость..... хочет чтоб сборная не пешком ходила, а вообще ползала по полю
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Тяп-Ляп.
1490634731
Эта што бы нашЫ Какорины получали большЫ ихних Роналдав?
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sobaka120982
1490638952
Считаю надо отменять лимит полностью!!! Вот тогда и з.п. рухнут у наших рукожопов,и тогда они все за шевелятся и начнут прогрессировать так как нормальную з.п. надо будет уже зарабатывать!!!!
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petr69
1490641515
Здесь Бубнов прав.Очень даже прав
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petr69
1490643588
Отмен лимита возможна только тогда,когда футбол будет самоокупаем.В противном случае крах. Не было у нас иностранцев,но игроки были: Стрельцов,Численко,Шестернев,Бесков,Симонян,Заваров,Блохин,Бышовец, Кожемякин и много,много. деньги в детский,юношеский
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