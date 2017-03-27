«Севилья» не планирует выкупать Насри у «Манчестер Сити» за 25 миллионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, выступающий на правах аренды в «Севильи», надеется по окончании сезона остаться в испанском клубе. Английская команда готова отпустить футболиста, так как главный тренер Хосеп Гвардиола на него не рассчитывает.

Сообщается, что в контракте француза есть опция выкупа в размере 25 миллионов евро. «Севилья» не намерена приобретать права на Насри, так как его зарплата составляет 7 миллионов евро в год.

29-летний Насри провел за «Севилью» 18 матчей и забил два гола.