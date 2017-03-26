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  • Радимов предложил закрыть «Луч-Энергию» и назвал поле во Владивостоке говном

Радимов предложил закрыть «Луч-Энергию» и назвал поле во Владивостоке говном

26 марта 2017, 22:28
26

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 28-го тура первенства ФНЛ против «Луча-Энергии» (0:0) раскритиковал качество газона на стадионе во Владивостоке, где проходила встреча.

Кроме того, российский специалист поделился мнением о непростом финансовом положении команды, предложив дальневосточникам закрыть команду и начать все с начала.

Отметим, что по окончании встречи Радимов на своей странице в Instagram выложил фотографию с изображением поля на владивостокском стадионе «Динамо».

– Давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Я приезжал сюда как игрок лет десять назад, вся площадь была забита людьми, здесь был праздник. То, что я вижу сегодня…

Лучше закройте команду, начните с нуля. Я понимаю, что это больно, но то, что происходит… Может, вам не надо – не знаю, кто за это отвечает – губернатору, руководству. Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? После матча попробуйте выйти туда. Я не агроном, но мне кажется, старую траву надо убирать в конце года, чтобы новая пробивалась. Поэтому говорить о каком-то футболе…

Я постоянно открываю интернет, газеты, читаю, что «Лучу» не платят, детскую школу закрывают. У вас такой регион! Как вы вообще допускаете такое? Я общаюсь с девушкой, которая ведет Instagram «Луча», мы с ней в дружеских отношениях. Она как ни выставит фотографии, сердце кровью обливается. Я сейчас разговариваю не об игре – собственно, что о ней говорить? Игра была, как это говорится… И мы довольны, что набрали очко, и «Луч».

Я говорю о том, что сопутствует. Мы приехали на стадион, я шел по беговой дорожке. Там можно оступиться и сломать ногу, подвернуть. Это все печально, конечно. А потом мы удивляемся, почему сборная проигрывает Кот-д’Ивуару 0:2. Отсюда все и идет, наверное.

– «Газпрома» не на всех хватает…

– Погодите. Я согласен, что не на всех хватает. Поэтому и я говорю, либо закройте на фиг…

– Но мы же тоже люди. У нас хорошая команда, мы с удовольствием смотрим футбол.

– Вы можете назвать то, что сегодня было футболом? Это было поле футбольное?

– Мне жалко, когда наша команда тут играет, мы смотрим, сопереживаем. А вы предлагаете ее закрыть.

– Я про это же говорю. Начните с другой истории. Давайте платить меньше людям, пусть свои воспитанники начинают тут играть. Почему такое поле, скажите? Это не поле. Почему вот то, на чем мы играли сегодня, в таком состоянии?

– В Казани поле было не лучше…

– Такое же говно. Почему в Казани такое же говно, как здесь? Мы говорим про это. Давайте что-то делать. У нас говорят: давайте развивать детский футбол. Так давайте! А у нас есть люди, которые будут лозунгами кидаться, а потом ничего не делать. Будем от Кот-д’Ивуара получать, нашу сборную будут освистывать. Это интересно кому-то?

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Луч Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (26)
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dedruz
1490556672
помню, было время, когда стремно было писать в новостях типа: "гов*о" и т.п. Сейчас каждый "специалист" заявляет, что знает, какое именно это "г***", словно поели-знают..
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UmbroDon
1490556746
Что то всех на говно пропёрло!!!
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kykyi
1490557202
Что это такое. нельзя так говорить. Те кто "любит " Родину, должен был сказать примерно следующее "поле было не лучшее, но в ДР Конго, поля еще хуже", как то так.
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Aviator
1490557881
Предлагаю закрыть рот Радимову и назвать всю его карьеру говном. Голосуем!
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Tonka88
1490558357
Всё по делу... Какие футбольные поля, дороги и т.д., такое и мнение обо всём об этом... А что молчать чтоли???
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aguila_real
1490558633
правильно говорит человек
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Gullit 76
1490559127
Во всём прав и что так сказал - поднял тему,молодец.Но веры что это что - то изменит почти нет.Да даже если и изменит(в одном месте подлатают в другом десять дыр будет)футбол конкретно прогнил!
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Мары
1490560913
Крик души.Достало видать то, что в ФНЛ творится.Хотя и в вышке такое не редкость.Очень бы хотелось, чтоб мы закрыли эту тему, но жадность чиновников, не хватка денег и вечный распил, режет данную тему на корню.
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nemolod
1490604017
Странная картина получается: в прошлом веке мальчишки во дворах еще на более худших даже не полях,а пустырях мяч гоняли,однако там было много борьбы,скорости,причем очень многие умели хорошо играть в обводку,комбинировать! А уж когда после таких огородов в пионерском лагере попадали на настоящие поля с настоящими воротами,то это вообще было замечательно! А матчи сборных между лагерями-тут уже был настоящий футбол,причем некоторые из этих ребят после играли в команде мастеров и довольно успешно! А сейчас-в футбольных секциях есть все,что тогда никому и не снилось-форма,поле,инвентарь,тренеры-только вот мастерства то в них не видно-почему?
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Pourport
1491569716
Невежа и невежда в одном флаконе!) Команда с богатой историей,должна выйти-сказал тренер дублеров,дублеров,Карл!) Занимайся схемами и не пыжи на дальневосточников,вот это правильно станется!
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