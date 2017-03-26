Костакурта: «На данный момент Неймар сильнее Роналду и Месси»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Неймар на данный момент сильнее своего одноклубника Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Отметим, что с 2008 года именно португалец и аргентинец делят между собой «Золотой мяч».

«Я считаю, что на данный момент Неймар лучше, чем Месси и Роналду. Сейчас бразилец – лучший игрок планеты. Он созрел, чтобы получить «Золотой мяч».

Если взглянуть на выступления Неймара и сравнить их с Месси и Роналду, то на данный момент бразилец просто окажется лучше», – сказал Костакурта.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 23 матча, забив восемь голов и сделав девять результативных передач.