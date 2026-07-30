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  • Ловчев ответил, является ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Ловчев ответил, является ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

30 июля, 11:42
8

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы московской команды в этом сезоне РПЛ.

– «Спартак» – главный конкурент «Зенита» в новом сезоне?

– Я давно в футболе и видел разное. Весь футбол начинается после 4–5‑го тура, когда многие наберут очки, команды сыграются, войдут в игровой ритм. Поэтому пока рано говорить о перспективах «Спартака».

  • «Спартак» уверенно победил «Родину» в 1-м туре РПЛ со счетом 3:0.
  • Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
  • В следующем туре красно-белые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет 2 августа в Грозном.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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рылы
1785401786
в прошлом сезоне после первых туров зенит и спартаг болтались где-то примерно на 10 месте, так что это не показатель вообще.
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lek!
1785402702
Думаю спартак проигрывает в первую очередь сам себе , нужен человек который всех сплотит и успокоит . Вроде состав хороший , каждый год , что-то не хватает .
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ziborock
1785402825
Зенит вообще не конкурент для Спартака, завсегдатай подвала высшей лиги и клиент первой и второй лиг! Конкурент Газпром, спрут, который просунул свои щупальца во все футбольные структуры обеспечивая чемпионство Зениту ради повышения ЧСВ одного человека!
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Феликс Михайлов
1785405156
На данный момент, второстепенный конкурент.
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boris63
1785410976
Может сразу медальки всем раздать, да закончить всю эту хрень после второго тура. Или всё же перестать нести бред после первого тура.
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