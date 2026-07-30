Ловчев ответил, является ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы московской команды в этом сезоне РПЛ.
– «Спартак» – главный конкурент «Зенита» в новом сезоне?
– Я давно в футболе и видел разное. Весь футбол начинается после 4–5‑го тура, когда многие наберут очки, команды сыграются, войдут в игровой ритм. Поэтому пока рано говорить о перспективах «Спартака».
- «Спартак» уверенно победил «Родину» в 1-м туре РПЛ со счетом 3:0.
- Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
- В следующем туре красно-белые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет 2 августа в Грозном.
Источник: «Матч ТВ»