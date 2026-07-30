Ловчев ответил, является ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы московской команды в этом сезоне РПЛ.

– «Спартак» – главный конкурент «Зенита» в новом сезоне?

– Я давно в футболе и видел разное. Весь футбол начинается после 4–5‑го тура, когда многие наберут очки, команды сыграются, войдут в игровой ритм. Поэтому пока рано говорить о перспективах «Спартака».