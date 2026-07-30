Клуб РПЛ готов подписать 37-летнего Дзюбу

«Факел» заинтересован в подписании нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщил генеральный директор воронежского клуба Дмитрий Кондратов.
«Если самому Артeму будет интересно, тогда обсудим возможность подписания. Мы с ним знакомы, нам не нужно проявлять контакты. Будет интересно – будем разговаривать. Пока, видимо, другие цели.
Артeм был бы усилением для любой команды. Об этом я говорил ещe на встрече с болельщиками», – сказал Кондратов.
- 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- «Факел» в этом сезоне выступает в РПЛ. В 1-м туре воронежская команда уступила со счетом 1:2 «Динамо Мх».
Источник: «Чемпионат»