«Барселона» может обменять Ракитича на Коутиньо

Руководство «Барселоны» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппие Коутиньо. По информации источника, каталонский клуб готов обменять хавбека Ивана Ракитича на 24-летнего бразильца.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонский клуб уже начал переговоры о переходе футболиста.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» в АПЛ 22 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. В активе Ракитича в Примере – 23 встречи, пять забитых мячей и один голевой пас.