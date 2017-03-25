Божович: «После ухода из «Ростова» мог возглавить «Спартак»

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович поделился мнением о товарищеском матче против «Спартака» (2:1), а также заявил, что мог возглавить красно-белых после ухода из «Ростова».

«Не могу сказать, что игра была очень важной для нас. Но мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят «Спартак» и Россию. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.

Канга? Ему нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности. После окончания контракта с «Ростовом» я действительно вел переговоры со «Спартаком», за два года до приезда сюда. И если бы согласился, то сейчас меня бы не было здесь», – заявил специалист.

Божович возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив».