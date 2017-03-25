Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Божович: «После ухода из «Ростова» мог возглавить «Спартак»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович поделился мнением о товарищеском матче против «Спартака» (2:1), а также заявил, что мог возглавить красно-белых после ухода из «Ростова».

    «Не могу сказать, что игра была очень важной для нас. Но мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят «Спартак» и Россию. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.

    Канга? Ему нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности. После окончания контракта с «Ростовом» я действительно вел переговоры со «Спартаком», за два года до приезда сюда. И если бы согласился, то сейчас меня бы не было здесь», – заявил специалист.

    Божович возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив».

    Источник: ФК «Црвена Звезда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2017 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 марта 2017, 17:11

      Бред сивой кобылы....каким Ростов был после Божовича?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      МапС 26 марта 2017, 07:37

      Ну и хорошо, что не возглавил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 марта 2017, 01:25

      В кого не плюнь, все могли оказаться в Спартаке, наверно скоро и Конифей так скажет )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 марта 2017, 00:11

      На ветке прописались ужаленные в жопу бомжи и кони.
      Беседа отменяется.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > sssrspartak 26 марта 2017, 00:16

      И такой есть ?
      Ничё се. Затейник.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11