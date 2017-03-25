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«Спартак» в Сербии сыграет против «Црвены Звезды»

25 марта 2017, 18:55
10

В субботы состоится товарищеский матч, в котором «Спартак» на выезде сыграет против «Црвены Звезды». Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял с собой в Сербию 21 футболиста. На игру отправились Ребров, Песьяков, Селихов, Боккетти, Зепатта, Ещенко, Леонтьев, Макеев, Маурисио, Таски, Тигиев, Хомуха, Мельгарехо, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Фернандо, Давыдов, Нимели, Сакала и Самбу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Црвена Звезда
Комментарии (10)
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Котфеееее
1490423369
Думаю матч будет интересным
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RedWhiteFans2
1490424302
Думаю, что Каррера должен открыть в этом матче кого то из новичков.
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vick-north-west
1490425459
Должок за матч открытия на "Открытие-Арене". Надо реванш взять, если получится с этим составом, у сербов ближе к основе будет мне кажется, у них сборная вся из легионеров.
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a_who
1490425915
Новичков на испытание !
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Beim
1490439948
Состав интересный, есть часть костяка команды таски/бокетти- фернандо, вокруг которого, увидем новичков. + мельгорехо имеет наверное последний свой шанс заявить о себе.
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Мары
1490442812
Этот матч как раз для тех игроков, кто уже активно основу подпирает.Это их шанс.И только от них зависит как они им воспользуются. Вперёд Спартак !
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Антон Конев
1490451855
ok
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Антон Конев
1490457462
победа Спартак
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