«Спартак» в Сербии сыграет против «Црвены Звезды»

В субботы состоится товарищеский матч, в котором «Спартак» на выезде сыграет против «Црвены Звезды». Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял с собой в Сербию 21 футболиста. На игру отправились Ребров, Песьяков, Селихов, Боккетти, Зепатта, Ещенко, Леонтьев, Макеев, Маурисио, Таски, Тигиев, Хомуха, Мельгарехо, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Фернандо, Давыдов, Нимели, Сакала и Самбу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

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