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    «Спартак» в Сербии сыграет против «Црвены Звезды»

    В субботы состоится товарищеский матч, в котором «Спартак» на выезде сыграет против «Црвены Звезды». Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Стоит отметить, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял с собой в Сербию 21 футболиста. На игру отправились Ребров, Песьяков, Селихов, Боккетти, Зепатта, Ещенко, Леонтьев, Макеев, Маурисио, Таски, Тигиев, Хомуха, Мельгарехо, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Фернандо, Давыдов, Нимели, Сакала и Самбу.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 18:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 25 марта 2017, 18:57

      победа Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 25 марта 2017, 17:24

      ok

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 14:53

      Этот матч как раз для тех игроков, кто уже активно основу подпирает.Это их шанс.И только от них зависит как они им воспользуются.
      Вперёд Спартак !

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim 25 марта 2017, 14:05

      Состав интересный, есть часть костяка команды таски/бокетти- фернандо, вокруг которого, увидем новичков. + мельгорехо имеет наверное последний свой шанс заявить о себе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 марта 2017, 10:11

      Новичков на испытание !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 марта 2017, 10:04

      Должок за матч открытия на "Открытие-Арене". Надо реванш взять, если получится с этим составом, у сербов ближе к основе будет мне кажется, у них сборная вся из легионеров.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 марта 2017, 09:45

      Думаю, что Каррера должен открыть в этом матче кого то из новичков.

      3
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 25 марта 2017, 09:29

      Думаю матч будет интересным

      2
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