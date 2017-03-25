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  • Защитник Кот-д'Ивуара: «Не ожидал увидеть подобного в матче с Россией»

Защитник Кот-д'Ивуара: «Не ожидал увидеть подобного в матче с Россией»

25 марта 2017, 07:08
24

Защитник «Шинника» и сборной Кот-д'Ивуара Алли Ндри поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (2:0). 33-летний футболист признался, что не ожидал увидеть подобного результата.

«Не ожидал увидеть подобного. Несмотря на отсутствие ряда игроков, еще недавно незаменимых, в том числе травмированного Жервиньо, Кот-д’Ивуар показал себя с хорошей стороны. Редко бывает, чтобы процесс перестройки дал результат так быстро. Понятно, что те же Заха и Коджиа выступают в Англии, но все равно – как же легко все получалось. Второй гол – Заа проскочил мимо троих! Как так?

Мне звонили с родины друзья, подшучивали: «Ну, что скажешь, как мы вас?». Мне было стыдно. При этом не считаю, что российские футболисты слабые. Пришли новые люди, изменился состав. Новая команда. Нужно время – и тогда все заработает», – сказал Ндри.

Источник: Sportbox.ru
Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Шинник Ндри Алли
Комментарии (24)
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Nerlinger
1490415489
Вся Россия ожидала... А он не ожидал...
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vovan55
1490417776
мы тоже такого не ожидали...
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Sviro
1490417872
Позор, что ещё скажешь.
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alex kidn
1490420043
Сыгранности нет, каждый раз новый состав, по 6 замен в матче, черчесов как будто в ФИФА играет
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АртурZaСМ
1490420484
Не надо ждать чудес... Прогноз: По итогам Кубка конфедераций Сб. России признают худшей сборной турнира. На ЧМ - 2018 займут либо последнее либо предпоследнее место в группе причем не важно кто будет в группе... И это реальность...
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zloy_broker
1490420660
это конец
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vick-north-west
1490423197
Да, Шиннику с Тамбовом наверно труднее было играть...
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sochi-2013
1490424092
Алли Ндри: Мне было стыдно. !!!!!! За наш футбол. Жирков: Болельщики бяки- освистали.
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ijgjr
1490426450
когда объявили что чемпионат пройдет в Россий - за это время можно было из детских команд набрать и натаскывать а у нас все с пенсионерами возились и с переспективными - летом уже надо играть а у нас нет состава - о чем говорить - ничего не будет - так же как и по стране
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LERMONTOV
1490428654
Заработает ага, оно уже 13 лет пытается "завестись"
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