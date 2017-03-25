Защитник Кот-д'Ивуара: «Не ожидал увидеть подобного в матче с Россией»

Защитник «Шинника» и сборной Кот-д'Ивуара Алли Ндри поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (2:0). 33-летний футболист признался, что не ожидал увидеть подобного результата.

«Не ожидал увидеть подобного. Несмотря на отсутствие ряда игроков, еще недавно незаменимых, в том числе травмированного Жервиньо, Кот-д’Ивуар показал себя с хорошей стороны. Редко бывает, чтобы процесс перестройки дал результат так быстро. Понятно, что те же Заха и Коджиа выступают в Англии, но все равно – как же легко все получалось. Второй гол – Заа проскочил мимо троих! Как так?

Мне звонили с родины друзья, подшучивали: «Ну, что скажешь, как мы вас?». Мне было стыдно. При этом не считаю, что российские футболисты слабые. Пришли новые люди, изменился состав. Новая команда. Нужно время – и тогда все заработает», – сказал Ндри.