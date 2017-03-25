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    Защитник Кот-д'Ивуара: «Не ожидал увидеть подобного в матче с Россией»

    Защитник «Шинника» и сборной Кот-д'Ивуара Алли Ндри поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (2:0). 33-летний футболист признался, что не ожидал увидеть подобного результата.

    «Не ожидал увидеть подобного. Несмотря на отсутствие ряда игроков, еще недавно незаменимых, в том числе травмированного Жервиньо, Кот-д’Ивуар показал себя с хорошей стороны. Редко бывает, чтобы процесс перестройки дал результат так быстро. Понятно, что те же Заха и Коджиа выступают в Англии, но все равно – как же легко все получалось. Второй гол – Заа проскочил мимо троих! Как так?

    Мне звонили с родины друзья, подшучивали: «Ну, что скажешь, как мы вас?». Мне было стыдно. При этом не считаю, что российские футболисты слабые. Пришли новые люди, изменился состав. Новая команда. Нужно время – и тогда все заработает», – сказал Ндри.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.03.2017 07:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 25 марта 2017, 12:48

      Ему стыдно за футбольную державу в которой он играет. мы ГОВНО(((
      Убили футбол в России. Футбольное кладбище

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 25 марта 2017, 12:08

      Ивуарийцу из Шинника, похоже, больше стыдно за игру сборной России, чем самой сборной России.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 11:40

      ну хоть кого то приятно удивили вчера...

      0
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 марта 2017, 10:57

      Заработает ага, оно уже 13 лет пытается "завестись"

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 марта 2017, 10:43

      наиграли на СВИСТок

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 марта 2017, 10:20

      когда объявили что чемпионат пройдет в Россий - за это время можно было из детских команд набрать и натаскывать а у нас все с пенсионерами возились и с переспективными - летом уже надо играть а у нас нет состава - о чем говорить - ничего не будет - так же как и по стране

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 09:41

      Алли Ндри: Мне было стыдно. !!!!!! За наш футбол. Жирков: Болельщики бяки- освистали.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > sochi-2013 25 марта 2017, 09:50

      Да, не ту страну назвали Берегом Костей...

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > vick-north-west 25 марта 2017, 14:10

      Скоро тоже поменяют на Болото С Газовой Трубой.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 марта 2017, 09:26

      Да, Шиннику с Тамбовом наверно труднее было играть...

      -1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 марта 2017, 08:51

      Гус Хиддинк хороший тренер

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 марта 2017, 08:47

      его слова, да богу уши... время вечность нужно

      0
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