Канделаки принесла извинения за то, что «Матч ТВ» в эфире перепутал братьев Березуцких

Канделаки ушла в тину, помня фразу из знаменитого фильма про горские традиции: "Ошибки надо не исправлять. Их надо смывать. Кровью!".
"Кавказская пленница" (1966). Слова Нины, обращённые к товарищу Саахову, в сцене проникновения мифическим мстителей в его загородный дом.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки принесла извинения за то, что телеканал перепутал защитника ЦСКА Алексея Березуцкого с его братом Василием.
Отметим, что в эфире канала транслировался ролик на котором Алексей читал стихи Сергея Есенина, однако в титрах было указано имя Василия. Данная ошибка вызвала недовольство со стороны московского клуба.
«Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы – живые люди и все мы ошибаемся. Журналисты – не исключение!» – написала Канделаки на своей странице в Twitter.