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  • Канделаки принесла извинения за то, что «Матч ТВ» в эфире перепутал братьев Березуцких

Канделаки принесла извинения за то, что «Матч ТВ» в эфире перепутал братьев Березуцких

24 марта 2017, 20:15
12

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки принесла извинения за то, что телеканал перепутал защитника ЦСКА Алексея Березуцкого с его братом Василием.

Отметим, что в эфире канала транслировался ролик на котором Алексей читал стихи Сергея Есенина, однако в титрах было указано имя Василия. Данная ошибка вызвала недовольство со стороны московского клуба.

«Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы – живые люди и все мы ошибаемся. Журналисты – не исключение!» – написала Канделаки на своей странице в Twitter.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Канделаки Тина
Комментарии (12)
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NapaS
1490376133
ничего страшного забыли
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forward33
1490376147
Канделаки тоже человек перепутала близнецов)))
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bringing
1490376299
Господи Иисуси,упаси от таких новостей всех Людей на Планете в дальнейшем
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aguila_real
1490377603
вот это новость) а я макароны удачно сварил, можно тоже написать))
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Архипелаг Гуляк
1490378960
Апять Тина забыла смыть за собой канделаки?
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FanatSerj
1490380287
Да не сцы, все равно бы никто не отличил, если бы они сами не пожаловались ))
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neofizer
1490428329
срамота..
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takca
1490433853
Они просто забыли что вторая сестричка читать вообще не умеет.
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DUMOH
1490435749
Каааак?Как их можно было перепутать то?)))
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cska-62
1490454610
Канделаки ушла в тину, помня фразу из знаменитого фильма про горские традиции: "Ошибки надо не исправлять. Их надо смывать. Кровью!". "Кавказская пленница" (1966). Слова Нины, обращённые к товарищу Саахову, в сцене проникновения мифическим мстителей в его загородный дом.
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