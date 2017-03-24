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    Канделаки принесла извинения за то, что «Матч ТВ» в эфире перепутал братьев Березуцких

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки принесла извинения за то, что телеканал перепутал защитника ЦСКА Алексея Березуцкого с его братом Василием.

    Отметим, что в эфире канала транслировался ролик на котором Алексей читал стихи Сергея Есенина, однако в титрах было указано имя Василия. Данная ошибка вызвала недовольство со стороны московского клуба.

    «Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы – живые люди и все мы ошибаемся. Журналисты – не исключение!» – написала Канделаки на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    24.03.2017 20:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 марта 2017, 18:10

      Канделаки ушла в тину, помня фразу из знаменитого фильма про горские традиции: "Ошибки надо не исправлять. Их надо смывать. Кровью!".

      "Кавказская пленница" (1966). Слова Нины, обращённые к товарищу Саахову, в сцене проникновения мифическим мстителей в его загородный дом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 марта 2017, 12:55

      Каааак?Как их можно было перепутать то?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 25 марта 2017, 12:24

      Они просто забыли что вторая сестричка читать вообще не умеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 25 марта 2017, 10:52

      срамота..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 марта 2017, 21:31

      Да не сцы, все равно бы никто не отличил, если бы они сами не пожаловались ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 24 марта 2017, 21:09

      Апять Тина забыла смыть за собой канделаки?

      6
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Архипелаг Гуляк 25 марта 2017, 12:45

      )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 20:46

      вот это новость) а я макароны удачно сварил, можно тоже написать))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 24 марта 2017, 20:24

      Господи Иисуси,упаси от таких новостей всех Людей на Планете в дальнейшем

      3
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 24 марта 2017, 20:22

      Канделаки тоже человек перепутала близнецов)))

      -1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 24 марта 2017, 20:22

      ничего страшного
      забыли

      -1
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