Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято весной 2017 года

Решение о том, будет ли применяться система видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года в России, будет принято в марте следующего года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Инфантино заявил, что система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций-2017.

«Надеюсь, что система будет использоваться на чемпионате мира в России. Сейчас она тестируется, этот процесс идет уже больше года. Окончательное решение будет принято в марте следующего года совместно с Международным советом футбольных ассоциаций.

Признаюсь, поначалу я скептически относился к этой системе, так как считал, что она будет затягивать и сбивать темп матчей. Но на деле получилось, что никаких затяжек не было, а система действительно помогает арбитрам принять правильное решение. В современном мире технологий каждый болельщик, будь он на стадионе или дома перед телевизором, знает, допустил ли судья ошибку. Об этом не знает только сам арбитр, поэтому система должна помогать ему и добавлять футболу больше справедливости», – сказал Инфантино.