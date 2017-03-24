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    Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято весной 2017 года

    Решение о том, будет ли применяться система видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года в России, будет принято в марте следующего года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Ранее Инфантино заявил, что система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций-2017.

    «Надеюсь, что система будет использоваться на чемпионате мира в России. Сейчас она тестируется, этот процесс идет уже больше года. Окончательное решение будет принято в марте следующего года совместно с Международным советом футбольных ассоциаций.

    Признаюсь, поначалу я скептически относился к этой системе, так как считал, что она будет затягивать и сбивать темп матчей. Но на деле получилось, что никаких затяжек не было, а система действительно помогает арбитрам принять правильное решение. В современном мире технологий каждый болельщик, будь он на стадионе или дома перед телевизором, знает, допустил ли судья ошибку. Об этом не знает только сам арбитр, поэтому система должна помогать ему и добавлять футболу больше справедливости», – сказал Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2017 17:37
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