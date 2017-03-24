ЦСКА отправил заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в сезоне-2019/20

Российский футбольный союз планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20 на новом стадионе ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает.

Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается. – сказал Бабаев.

Напомним, ранее в Москве проходили финальные матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008).