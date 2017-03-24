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    ЦСКА отправил заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в сезоне-2019/20

    Российский футбольный союз планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20 на новом стадионе ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    «Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает.

    Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается. – сказал Бабаев.

    Напомним, ранее в Москве проходили финальные матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008).

    Источник: ТАСС

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    24.03.2017 15:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 25 марта 2017, 18:30

      Хорошая новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 24 марта 2017, 16:04

      Финальных игр достоин Краснодар со своим колизеем...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > Sky Spartak 24 марта 2017, 17:30

      Тогда уже ЛЧ, Суберкубок УЕФА не престижно для такого стадиона

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 15:52

      Гинеру все денег мало)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Чеба 24 марта 2017, 17:32

      На палец копит )))

      -2
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