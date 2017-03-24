Владислав Игнатьев: «Локомотив» должен играть в Лиге Европы»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о целях московской команды на оставшуюся часть сезона. 30-летний хавбек подчеркнул, что железнодорожники хотят выиграть Кубок России и выйти в Лигу Европы.

– «Локомотив» пока на 10-м месте в таблице чемпионата России. Какая задача стоит сейчас перед командой?

– Мы не забываем и про Кубок России. «Локомотив» должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат. В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать.

– Какие требования предъявляет лично к вам главный тренер «Локомотива» Юрий Семин?

– Выигрывать единоборства, хорошо обороняться, подключаться в атаку. С меня спрос как в защите, так и в нападении. Нужно везде все успевать, стараться и выкладываться.

– В чем, на ваш взгляд, главная отличительная особенность нынешнего «Локомотива»?

– Глядя на турнирную таблицу, понимаю: «Локомотив» не имеет права находиться на таком месте. Хочется исправить турнирное положение. Наши болельщики хотят, чтобы команда была выше. Мы злы, голодны до побед и хотим скорее исправить ситуацию.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Игнатьев провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.