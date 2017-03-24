Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владислав Игнатьев: «Локомотив» должен играть в Лиге Европы»

Владислав Игнатьев: «Локомотив» должен играть в Лиге Европы»

24 марта 2017, 14:51
5

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о целях московской команды на оставшуюся часть сезона. 30-летний хавбек подчеркнул, что железнодорожники хотят выиграть Кубок России и выйти в Лигу Европы.

– «Локомотив» пока на 10-м месте в таблице чемпионата России. Какая задача стоит сейчас перед командой?

– Мы не забываем и про Кубок России. «Локомотив» должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат. В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать.

– Какие требования предъявляет лично к вам главный тренер «Локомотива» Юрий Семин?

– Выигрывать единоборства, хорошо обороняться, подключаться в атаку. С меня спрос как в защите, так и в нападении. Нужно везде все успевать, стараться и выкладываться.

– В чем, на ваш взгляд, главная отличительная особенность нынешнего «Локомотива»?

– Глядя на турнирную таблицу, понимаю: «Локомотив» не имеет права находиться на таком месте. Хочется исправить турнирное положение. Наши болельщики хотят, чтобы команда была выше. Мы злы, голодны до побед и хотим скорее исправить ситуацию.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Игнатьев провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Игнатьев Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Arsenal Tula LDPR
1490360071
Правильно.
Ответить
sergey_86-76
1490362121
Мы злы, голодны до побед да вы, братцы на диете походу. нам нужен кубок, вперед к трофею!!!!
Ответить
subbotaspartak
1490364312
А кто вам запрещает - езжайте, Билеты покупайте...
Ответить
Витус Беринг
1490365932
Вы уже наиграли, хватит.
Ответить
a-rakhmatov
1490374623
У Локо есть деньги, нужен тренер уровня Курбана Бердыева....вот тогда можно говорить и о Еврокубках))
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+