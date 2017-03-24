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    Владислав Игнатьев: «Локомотив» должен играть в Лиге Европы»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о целях московской команды на оставшуюся часть сезона. 30-летний хавбек подчеркнул, что железнодорожники хотят выиграть Кубок России и выйти в Лигу Европы.

    – «Локомотив» пока на 10-м месте в таблице чемпионата России. Какая задача стоит сейчас перед командой?

    – Мы не забываем и про Кубок России. «Локомотив» должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат. В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать.

    – Какие требования предъявляет лично к вам главный тренер «Локомотива» Юрий Семин?

    – Выигрывать единоборства, хорошо обороняться, подключаться в атаку. С меня спрос как в защите, так и в нападении. Нужно везде все успевать, стараться и выкладываться.

    – В чем, на ваш взгляд, главная отличительная особенность нынешнего «Локомотива»?

    – Глядя на турнирную таблицу, понимаю: «Локомотив» не имеет права находиться на таком месте. Хочется исправить турнирное положение. Наши болельщики хотят, чтобы команда была выше. Мы злы, голодны до побед и хотим скорее исправить ситуацию.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Игнатьев провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    24.03.2017 14:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 марта 2017, 19:57

      У Локо есть деньги, нужен тренер уровня Курбана Бердыева....вот тогда можно говорить и о Еврокубках))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 марта 2017, 17:32

      Вы уже наиграли, хватит.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 марта 2017, 17:05

      А кто вам запрещает - езжайте,
      Билеты покупайте...

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 24 марта 2017, 16:28

      Мы злы, голодны до побед

      да вы, братцы на диете походу. нам нужен кубок, вперед к трофею!!!!

      1
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 24 марта 2017, 15:54

      Правильно.

      0
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