ЦСКА интересуется нападающим «Урала»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации источника, руководство московского клуба внимательно следит за выступлениями 21-летнего россиянина в нынешнем сезоне.

Напомним, Ильин перешел в стан екатеринбургского клуба во время зимнего трансферного окна, подписав контракт, рассчитанный на три года.

По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Урал» в РФПЛ два матча, в которых отметился одним забитым мячом.