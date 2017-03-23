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    ЦСКА интересуется нападающим «Урала»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации источника, руководство московского клуба внимательно следит за выступлениями 21-летнего россиянина в нынешнем сезоне.

    Напомним, Ильин перешел в стан екатеринбургского клуба во время зимнего трансферного окна, подписав контракт, рассчитанный на три года.

    По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Урал» в РФПЛ два матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: ФАН

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    23.03.2017 21:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 марта 2017, 14:12

      время покажет, что раньше времени воду мутить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 марта 2017, 12:36

      нельзя его отдавать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 09:59

      шатова разок хотели.... не получилось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 24 марта 2017, 09:58

      Ильин?!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 24 марта 2017, 07:02

      Да, за 2 матча ЦСКА в нём многое увидел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Ахмат-Арена 23 марта 2017, 23:40

      полная чушь, почему? потому, что ему не 21 лет, а 24...

      0
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